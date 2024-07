Mauro Carmélio disputará reeleição na FCF e completará 20 anos como presidente

Foto: Lucas Emanuel/FCF Mauro Carmélio, presidente da FCF, no jogo Fortaleza x Horizonte, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024

No dia 30 deste mês, os 45 filiados da Federação Cearense de Futebol (FCF) aptos a votar se reunirão em Congresso Geral Ordinário para a eleição da entidade, em mandato que terá duração de 2025 a 2029. O POVO apurou que o atual mandatário, Mauro Carmélio, disputará o pleito e deverá completar 20 anos no cargo.

Antes diretor jurídico e vice-presidente, Carmélio assumiu o posto principal da FCF em 19 de dezembro de 2009. Foi reeleito em 2013, 2017 e 2021. Portanto, irá para seu quinto mandato, o que possibilitará completar duas décadas no comando da mentora do futebol cearense.

Prestigiado junto aos clubes e às ligas municipais, Mauro Carmélio, mais uma vez, não deverá ter oponente no pleito, abrindo caminho para ganhar por aclamação.

"Se o presidente da Federação estiver nela só por ser presidente, sim, eu sou contra. Mas aquele presidente que sempre tiver condição de liderança com seus clubes, que seus clubes tenham a credibilidade com ele, acreditar no trabalho dele, ter a condição deles se organizarem, de trabalhar e, principalmente, se modernizar, eu acho que não pode se dizer que é coronelismo. Porque mudar por mudar, não adianta. A pessoa que tem que assumir em um momento um cargo, qualquer cargo que exista, ele tem que estar preparado para isso. Eu fui preparado. E me modernizei. E acompanhei as mudanças do futebol brasileiro", disse o presidente da FCF em fevereiro de 2020, em entrevista às Páginas Azuis do O POVO.

Na última eleição, em 2021, o Fortaleza não apoiou o dirigente e chegou suspender o Congresso Geral Ordinário na Justiça. À época, o mandatário da entidade não escondeu a mágoa. Desta vez, o clube do Pici terá postura diferente e será favorável à reeleição de Carmélio.

Os dois vices atuais também serão mantidos: Eudes Bringel e Mauro Carmélio Neto (filho do presidente). Bringel está no cargo desde 2013, enquanto Mauro Neto foi eleito para a função em 2022 — até então, a entidade tinha apenas um vice-presidente.

Mauro Carmélio Neto, vice-presidente da FCF, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e Mauro Carmélio, presidente da FCF, em Assembleia Geral Ordinária da CBF Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Mauro Carmélio Neto, inclusive, é visto como sucessor natural do pai em um futuro breve, seja após o próximo mandato, a partir de 2030, ou em caso de renúncia do presidente. Neste mês, por exemplo, Mauro Carmélio viajou para os Estados Unidos para acompanhar a reta final da Copa América e nomeou o filho como presidente em exercício, que participou da posse dos novos auditores do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Ceará (TDJF-CE).

A eleição da FCF

O edital de convocação para o pleito foi publicado na última terça-feira, 16, pela Comissão Eleitoral. As inscrições das chapas, quem também precisam ter cinco nomes para o Conselho Fiscal (três titulares e dois suplentes), deverão ser feitas entre quarta, 24, e quinta-feira, 25, da próxima semana.

Os votos dos filiados têm pesos diferentes. Ceará e Fortaleza, por exemplo, têm voto com peso 4, enquanto o Ferroviário tem peso 3, junto com Barbalha, Iguatu, Caucaia, Atlético-CE, Guarani de Juazeiro, Maracanã e Pacajus. Já as ligas têm peso 1.

A eleição será no próximo dia 30, na sede da FCF, com primeira convocação às 10 horas e segunda convocação às 10h30min. A posse dos vencedores será em 16 de dezembro de 2025, e o mandato se estenderá até dezembro de 2029.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e Mauro Carmélio, presidente da FCF, com a taça no jogo Sport x Ceará, na Ilha do Retiro, pela final da Copa do Nordeste 2023 Crédito: Rafael Ribeiro / CBF

Os 28 clubes com direito a voto:

Associação Desportiva Iguatu

Associação Desportiva Recreativa Cultural Icasa

Associação dos Desportistas de Pacatuba

Associação Esportiva Alvinegro

Associação Esportiva Estação Antônio Bezerra

Associação Esportiva Tiradentes

Barbalha Futebol Clube

Cariri Football Club

Caucaia Esporte Clube

Ceará Sporting Club

Centro de Formação de Atletas do Tirol

Centro Esportivo São Gonçalo do Amarante

Clube Atlético Cearense

Crateús Esporte Clube

Crato Esporte Clube

Esporte Clube Limoeiro

Ferroviário Atlético Clube

Floresta Esporte Clube

Fortaleza Esporte Clube

Futebol Clube Atlético Cearense

Guarani Esporte Clube (J)

Horizonte Futebol Clube

Itapipoca Esporte Clube

Maracanã Esporte Clube

Maranguape Futebol Clube

Pacajus Esporte Clube

Santa Cruz Futebol Clube

São Gerardo Esporte Clube

As 17 ligas aptas a votar: