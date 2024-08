Cearense Matheus Lima avança à semi dos 400m com barreiras em 2º; Piu fica em 3º

Foto: Wander Roberto/COB) Matheus Lima, à esquerda, e Alison do Santos, à direita, vão para a semifinal

Alison dos Santos está classificado à semifinal dos 400m com barreiras das Olimpíadas de Paris. O brasileiro fez sua estreia no Stade de France, ontem, e ficou no terceiro lugar de sua bateria, garantindo vaga na próxima fase da modalidade.

O outro atleta do Brasil, o cearense Matheus Lima, também avançou. Disputando a quarta bateria, o representante nascido em Fortaleza chegou em segundo, com 48s90, e também representará o Brasil na semifinal.

Piu disputou a terceira bateria da prova. Correndo na raia 2, ele acelerou no início e rapidamente assumiu o primeiro lugar. O brasileiro desacelerou na reta final e terminou na terceira posição, atrás do americano CJ Allen e de Rasmus Magi, da Estônia. Os três melhores de cada bateria e os outros três mais rápidos da prova avançam de fase.

"A ideia é fazer o necessário para passar, não ficar gastando energia desnecessária. A final é meu foco, mas tenho que me classificar para a final, então não posso descartar a eliminatória ou a semifinal. Esse round é mais para sentir a pista, saber onde podemos melhorar. A atmosfera foi incrível. Ver o estádio lotado é lindo, uma experiência mágica. Começaram os Jogos para mim, agora é só aproveitar o resto", disse Alison ao SporTV.

Na primeira bateria, o número 2 do ranking mundial, Rai Benjamin, liderou a prova com tranquilidade. O americano anotou o tempo de 48s82, seguido pelo jamaicano Jaheel Hyde e por Kyron McMaster, de Ilhas Virgens Britânicas.

O recordista mundial e melhor do mundo, Karsten Warholm, também confirmou seu favoritismo e liderou a segunda bateria, com 47s57.

Quando será a final dos 400m com barreiras?

A semifinal dos 400m com barreira acontece hoje, a partir das 14h35min (de Brasília). Em Paris, Piu ainda irá competir no revezamento 4x400m masculino.

Medalhista de bronze em Tóquio 2020, Alison dos Santos chegou a Paris como um dos favoritos ao pódio. Ele tem no seu currículo a conquista da Diamond League em 2022 e, neste ano, venceu quatro etapas do torneio. Piu atualmente é o terceiro colocado no ranking mundial da modalidade.