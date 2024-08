Fortaleza nutre "sonho alto" da torcida por título e é o time a ser batido na Série A

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Breno Lopes tem sido nome importante do Tricolor

Invicto há sete partidas, o Fortaleza se tornou a equipe a ser batida na Série A. A consistência e eficiência no torneio alavancaram o Tricolor do Pici na tabela de classificação, em que ocupa a terceira colocação. Consequentemente, os comandados de Juan Pablo Vojvoda estão permitindo que a torcida sonhe alto.

E o sonhar alto não é uma vaga na fase de grupos Libertadores — feito histórico que conquistou anos atrás, em 2021. Pelo ritmo que vem apresentando na elite nacional, a ida ao maior torneio do continente parece estar bem encaminhada. O vislumbre dos cearenses que trajam o vermelho-azul-e-branco está na possibilidade de briga pelo título do Brasileirão.

A vitória sobre o Cruzeiro, na última segunda-feira, 5, em jogo fora de casa e no qual Vojvoda teve seis desfalques, como Lucero e Pochettino, titulares absolutos, reforçou o sentimento de que o Fortaleza pode, sim, credenciar-se na disputa pela taça da Série A. Na teoria, claro, não é um percurso fácil. Mas o clube do Pici tem mostrado, na prática, algo diferente.

Na tabela, o Leão figura atrás apenas de Flamengo (2º) e Botafogo (1º). Já abriu sete pontos de vantagem para o primeiro clube fora do G-6, o Bahia, e está a apenas quatro do Glorioso — com um jogo a menos. O feito, que é grandioso por si só para uma equipe do Nordeste, torna-se ainda mais simbólico pelo contexto de desvantagem que o Tricolor precisa superar.

Em questão de poder de investimento, o Fortaleza ainda está bem distante de outros gigantes que disputam o Brasileirão. A fórmula de sucesso para se igualar e ser competitivo vem do ótimo mapeamento de jogadores no mercado nacional e sul-americano, algo atrelado também ao magnífico trabalho de Vojvoda. Em paralelo, há ainda o desafio de logística.

O Leão é o time que percorre as maiores distâncias no certame, além de ser a equipe com o maior número de jogos no ano: 86. Mesmo assim, o Fortaleza não perdeu para nenhum dos times que compõem o G-6. Venceu Flamengo (2 a 1), São Paulo (1 a 0), Palmeiras (3 a 0) e Cruzeiro (2 a 1). Diante do Botafogo, ficou no empate em 1 a 1.

Na campanha, que é a melhor da história do clube na era dos pontos corridos após a 21ª rodada, o Fortaleza figura, de acordo com o SofaScore, como o clube do Brasileirão com o menor número de derrotas (3), o primeiro em mais finalizações para sofrer um gol (15), o segundo em aproveitamento como mandante (85%) — condição que está invicto — e a terceira melhor defesa.

Todos esses elementos nutrem o sonho tricolor, rodada após rodada. Para a próxima partida, contra o Criciúma, sábado, 10, o CEO da SAF, Marcelo Paz, espera no mínimo 45 mil pessoas. Expectativa coberta de razão, tendo em vista que a torcida, mesmo com tantos feitos incríveis do time, possui somente a décima maior média de público da Série A – 24.801 pessoas por jogo.

"Eu tenho um recado para torcida: se não tiver pelo menos 45 mil pessoas no Castelão, sábado, eu vou embora. Apressa para comprar os ingressos, tenho que pagar o bicho dos guerreiros, estão merecendo", disse o dirigente após o triunfo sobre o Cruzeiro.