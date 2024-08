Com casa cheia, Fortaleza recebe Rosario Central em jogo decisivo pelas oitavas da Sula

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Lucero deve voltar a ser titular do Tricolor

Com expectativa de casa cheia na Arena Castelão, o Fortaleza recebe o Rosario Central-ARG hoje, às 19 horas, no segundo duelo pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com o empate em 1 a 1 no jogo de ida, na Argentina, o cenário do confronto está totalmente em aberto: vitória simples no tempo normal para qualquer um dos clubes garante a classificação.

Caso o resultado seja novamente de igualdade no placar, a decisão será nas cobranças de pênaltis, contexto que o Tricolor do Pici já precisou enfrentar quatro vezes nesta temporada. Duas aconteceram em finais, pelo Campeonato Cearense, diante do Ceará, e pela Copa do Nordeste, perante o CRB. O saldo foi de vice no Estadual e título regional.

As outras duas disputas ocorreram na Copa do Brasil, em que o Leão derrotou o Retrô-PE na segunda fase, mas acabou perdendo para o Vasco na etapa seguinte. A ideia do Fortaleza, entretanto, não passa por viver emoções tão fortes. Com 11 vitórias consecutivas como mandante, os comandados de Vojvoda querem fazer valer o bom momento na temporada para resolver o jogo nos 90 minutos.

“A gente está vivendo um momento muito legal. Temos que comentar e valorizar isso. É um momento bom nos dois campeonatos, no Brasileirão lá em cima e na Sul-Americana nas oitavas de final, e a nossa expectativa é a mesma da torcida. A gente quer se classificar, aqui em casa a gente é forte e queremos usar o favoritismo dessa força nossa para garantir a classificação", ressaltou Lucas Sasha.

Pelo lado do Rosario Central, a missão não é fácil. Além dos problemas com desfalques, “Los Canallas” terão que superar o ambiente hostil no Gigante da Boa Vista, com projeção de pelo menos 50 mil tricolores, assim como o retrospecto negativo de equipes argentinas atuando na capital cearense, tendo em vista que o Fortaleza nunca foi derrotado em casa por um hermano.

Para o duelo, o treinador Matías Lequi conta com duas baixas importantes. O experiente centroavante Marco Rúben, lesionado, e o meio-campista Campaz, suspenso, não viajaram com a delegação para o Brasil e desfalcam o time. Além da dupla, o comandante tem outros problemas no setor ofensivo, já que Agustín Módica está fora do duelo e Copetti é dúvida, mas deve atuar.

Pelo lado do Leão, Vojvoda tem um cenário mais positivo em relação a retornos e desfalques. Isso porque o treinador terá à disposição o centroavante Lucero, artilheiro do Tricolor na temporada e segundo maior goleador da Sul-Americana, ao lado de outros três jogadores, todos com seis gols marcados. Em contraponto, Brítez é dúvida e Marinho deve ser ausência.

Em paralelo ao importante aspecto esportivo, o confronto também representa uma boa quantia em premiação ao vencedor, que é de 700 mil dólares, equivalente a R$ 3,8 milhões na cotação atual.

Fortaleza x Rosario Central-ARG

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi e Felipe Jonatan; Matheus Rossetto, Pedro Augusto e Pochettino; Breno Lopez, Lucero e Pikachu. Téc: Vojvoda

Rosario Central-ARG

4-5-1: Jorge Broun; Coronel, Mallo, Quintana e Sández; Ibarra, Martínez, Gómez, Lovera e Malcorra (Giaccone); Copetti (Cervera). Téc: Matías Lequi

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 21/8/2024

Horário: 19 horas

Árbitro: Esteban Ostojich-URU

Assistentes: Carlos Barreiro-URU e Agustín Berisso-URU

VAR: Andrés Cunha-URU

Transmissão: ESPN, Disney+, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO