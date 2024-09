Com casa cheia, Fortaleza recebe Corinthians pelas quartas de final da Sul-Americana

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Yago Pikachu tem bom histórico contra o Corinthians

De chave virada após a sequência no Sul do País pela Série A, o Fortaleza retoma o foco na disputa da Copa Sul-Americana e recebe o Corinthians hoje, às 21h30min, na Arena Castelão — onde não perde há seis meses —, em duelo que marca o primeiro encontro das quartas de final do certame continental.

Para o confronto, o Leão do Pici teve um único treino exclusivo visando o Timão. As viagens para os jogos contra Internacional e Athletico-PR na última semana, ambos fora de casa, apertou o calendário. Não à toa, já projetando este cenário, Vojvoda optou por poupar vários titulares contra o Furacão, como Lucero, Breno Lopes, Pochettino, Sasha e Tinga.

“A gente vinha de uma sequência espetacular, de vários jogos sem perder e muita expectativa em cima da gente. Pegamos uma sequência de três jogos fora. Três jogos difíceis. Mas a equipe está bem e tranquila. Estamos em uma colocação boa na tabela (da Série A). O torcedor está confiante. O time está tranquilo e preparado. Amadurecemos bastante durante a temporada. O time está preparado para essas decisões. Vamos fazer um grande jogo. Estamos muito confiantes”, avaliou o goleiro João Ricardo.

Adversário do Fortaleza, o Corinthians chega pressionado para o embate. Embora esteja vivo na Sula e na Copa do Brasil — da qual é semifinalista —, o clube paulista protagoniza campanha preocupante na Série A e integra a zona de rebaixamento, na 18ª posição, com dois pontos a menos que o Fluminense, atual 16º.

O treinador Ramón Díaz também teve pouco tempo de treino, somente dois dias. A delegação corintiana desembarcou na noite de ontem na capital cearense e foi recepcionada com festa por torcedores em frente ao hotel onde estão hospedados.

Será a terceira vez que Fortaleza e Corinthians se enfrentarão na temporada. Os clubes, inclusive, duelaram recentemente pelo Campeonato Brasileiro, no dia 25 de agosto, também na Arena Castelão. Apesar do confronto acirrado, o Leão levou a melhor e venceu por 1 a 0.

Nos últimos anos, o Tricolor tem sido um verdadeiro algoz do Timão. Das últimas sete vezes que foram rivais, entre 2022 e 2024, o Fortaleza não perdeu um jogo sequer. Foram quatro vitórias e três empates. O duelo mais emblemático ocorreu na edição da Sul-Americana de 2023, quando o Leão eliminou o Alvinegro na semifinal.

Na atual edição da Sula, o clube do Pici já embolsou 2,6 milhões de dólares em premiação (cerca de R$ 14,3 milhões na cotação atual). Nesta fase do torneio, de quartas de final, o time que avançar à semi garante mais 800 mil dólares (R$ 4,4 milhões). Na campanha no mata-mata, o Fortaleza superou o Rosario Central-ARG, enquanto o Corinthians derrotou o RB Bragantino.

Para o duelo, existe a possibilidade de Ramón Díaz iniciar com Garro e Talles Magno, dois pilares do setor ofensivo, no banco de reservas. O astro holandês Memphis Depay, embora inscrito, está aprimorando a parte física e não joga. O lateral-esquerdo Matheus Bidu e o volante Raniele, que são titulares, são desfalques por lesão.

Já Vojvoda não contará com o lateral Bruno Pacheco e o goleiro Santos. Matheus Rossetto é dúvida.

Fortaleza x Corinthians: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga (Brítez), Kuscevic, Cardona e Felipe Jonatan; Lucas Sasha, Pedro Augusto e Pochettino; Breno Lopes, Lucero e Pikachu. Téc: Vojvoda

Corinthians

3-5-2: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Fagner, Charles, José Martínez (Ryan), Igor Coronado e Hugo Farias; André Carrillo e Yuri Alberto. Téc: Ramón Díaz

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 17/9/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Dario Herrera-ARG

Assistentes: Ezequiel Brailovsky-ARG e Facundo Rodríguez-ARG

VAR: Mauro Vigliano-ARG

Transmissão: SBT, ESPN, Disney+, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO