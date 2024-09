Marrocos vence Irã e encara o Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal

Foto: Divulgação/Fifa Jogadores de Marrocos festejam classificação

Após derrotar a Costa Rica nas oitavas, o Brasil conheceu seu adversário nas quartas de final da Copa do Mundo de Futsal. Ontem, no Complexo Esportivo de Bukhara, no Uzbequistão, Marrocos venceu Irã por 4 a 3 e repetirá o confronto da mesma fase no Mundial de 2021 — a Amarelinha levou a melhor naquela vez, por 1 a 0.

Na manhã de ontem, em uma partida repleta de emoção, o Irã, quarto colocado do ranking mundial, abriu o placar logo aos quatro minutos, com Derakshani.

A vantagem, no entanto, não durou muito. Aos 7, Bouzid estava na segunda trave para aproveitar o chute cruzado e empurrar a bola para o fundo do gol, igualando o placar geral. O Marrocos é o sexto do mundo hoje.

Faltando nove minutos, os marroquinos assumiram a frente do jogo. Após cobrança de lateral, Rafieipour, do Irã, desviou a bola contra o próprio gol e o goleiro Mohammadi aceitou.

Ainda com fôlego, o Marrocos ampliou a vantagem mais duas vezes antes de ir para o intervalo. Uma após outro vacilo defensivo do Irã, e a outra, com um belíssimo voleio de El Fenni, deixando o placar em 4 a 1.

No segundo tempo, o Irã voltou com tudo e se manteve vivo na briga pela vaga com dois gols relâmpagos. O primeiro foi marcado por Tayebi, aos 28 segundos da segunda etapa. Um minuto depois, chute potente de Oladghobad deixou o escore apertado.



Com um 4 a 3, as duas equipes buscaram mudar o placar, mas pararam nas boas defesas dos goleiros. Pressionado para buscar o empate, o Irã estourou as cinco faltas faltando 10 minutos e três segundos e se complicou na partida, precisando tomar cuidado para não ceder tiros livres.

Com a vantagem, o Marrocos segurou o jogo até o último segundo, quando o árbitro Daniel Matkovic revisou um lance e marcou a sexta falta do Marrocos e concedeu um tiro livre ao Irã com o relógio zerado.

Yousef Khah teve a oportunidade de empatar e levar o jogo para a prorrogação, mas cobrou na trave, o que concretizou a classificação de Marrocos para as quartas de final.

No outro jogo de ontem, outra favorita caiu. Atual campeã mundial, a seleção de Portugal foi derrotada por 2 a 1 pelo Cazaquistão, em revanche da semifinal de 2021. Yessenamanov abriu ao placar para os cazaques aos 11 minutos, com Zicky igualando as 21. Mas, a 14 segundos do fim da partida, Tursagulov selou a classificação do time da Ásia Central.

Com os resultados, o Brasil foi o único dos quatro líderes do ranking mundial de futsal masculino a chegar às quartas de final. Pentacampeã mundial, a Amarelinha busca o hexa. A bicampeã Espanha e a atual medalha de ouro Portugal caíram prematuramente.

A Argentina é a única campeã remanescente, além do Brasil. Vencedora em 2016 e vice em 2021, o time encara a Croácia hoje, às 12 horas (de Brasília), na partida que encerra a fase de oitavas de final da Copa do Mundo. Um pouco mais cedo, às 9h30min, Tailândia e França duelam por vaga nas quartas.

Polêmica de manipulação

Eliminada, a seleção iraniana recebeu acusação de manipulação de resultado no confronto contra a França, no último jogo da fase de grupos. Decidindo o primeiro lugar do grupo F, as duas seleções foram acusadas de não tentar vencer a partida. A motivação seria para tentar "fugir" de um confronto contra uma boa seleção do Marrocos e, em caso de classificação para as quartas, um favorito Brasil.

Vale ressaltar que, além dos confrontos difíceis para o líder do grupo, o segundo lugar do grupo encararia a Tailândia, adversário ligeiramente mais fraco, nas oitavas de final. O Irã terminou vencendo o jogo por 4 a 1 e se classificou em primeiro lugar. (Colaborou André Bloc)