Fortaleza BC recebe Caxias do Sul em estreia no NBB e almeja boa temporada

Foto: Samuel Setubal Flávio Espiga segue no comando do Carcalaion

Na abertura da nova temporada, o Fortaleza Basquete Cearense entra em quadra na noite de hoje, diante do Caxias do Sul, para a primeira rodada da 17ª edição do Novo Basquete Brasil (NBB). Em partida disputada às 19h30min, no Centro de Formação Olímpica (CFO), o Carcalaion buscará começar a competição com o pé direito.



Após disputas as quartas de final na temporada passada, o time cearense almeja grandes feitos em 2024/25. Para isso, com Flávio Espiga no comando técnico, a diretoria conseguiu manter peças importantes na engrenagem da equipe, como o argentino Seba Orresta e os americanos Dexter McClanahan e Eden Ewing.

Além disso, o Carcalaion também se reforçou para a nova temporada. Ao todo, são três novos nomes: Anderson Barbosa, Dominique Coleman e Léo Abreu. Este último, inclusive, chega com expectativa após ter bom desempenho na Liga de Desenvolvimento de 2024, quando defendeu o Cruzeiro.

Antes de estrear, o Fortaleza BC ainda disputou o Torneio Interligas, realizado na cidade de Corrientes, na Argentina, entre os dias 25 e 29 de setembro. Na oportunidade, a equipe cearense finalizou sua participação na quarta colocação, atrás de Regatas-ARG, San Martín-ARG e Unifacisa-PB. A competição reuniu quatro times brasileiros e outros quatro do país vizinho.

Adversário do Carcalaion no primeiro duelo válido pelo NBB 17, o Caxias do Sul, por sua vez, quer ter um desempenho melhor em relação ao ano anterior, quando ficou na penúltima colocação e não conseguiu chegar aos playoffs.

Portanto, a equipe gaúcha foi ao mercado e contratou os americanos Larry Taylor e Shamell Stallworth, maior cestinha da história do NBB, com 8.935 pontos.

Nesta temporada, a primeira fase da competição seguirá sendo disputada em dois turnos, com os 16 melhores avançarão aos playoffs. Nas oitavas, porém, uma mudança foi feita: as disputas serão em melhor de cinco jogos (em vez de três), como já acontecia nas quartas, semis e na grande decisão.