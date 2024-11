Fortaleza BC recebe Vasco no CFO e mira quebrar sequência de derrotas no NBB

Foto: Carlos Roosewelt/FBC Técnico Flávio Espiga no jogo Fortaleza Basquete Cearense x Botafogo, no ginásio da Unifor, pelo NBB

O Fortaleza Basquete Cearense entra mais uma vez em quadra pelo NBB. O Carcalaion recebe o Vasco da Gama hoje, no Centro de Formação Olímpica (CFO), às 19h30min, em busca de encerrar uma sequência de quatro derrotas seguidas.

No terceiro embate seguido em casa, o time comandado por Flávio Espiga tenta alcançar a segunda vitória na temporada — a primeira foi conquistada ainda na estreia, contra o Caxias do Sul, justamente no CFO, por 76 a 68.

Depois disso, o Fortaleza BC foi superado por União Corinthians-RS (79 a 70), Pato Basquete-PR (89 a 60), Botafogo (77 a 52) e Flamengo (78 a 56). O duelo de hoje marca também o terceiro confronto consecutivo dos cearenses contra um time carioca, após ser batido pelo Glorioso e pelo Rubro-Negro.

O Cruzmaltino, por sua vez, também não se acertou na largada da atual temporada. Em quatro partidas disputadas, o Vasco ganhou apenas uma e amarga três derrotas, ocupando a 15ª posição na classificação. Já o Fortaleza BC está a 17ª colocação.

Para o jogo, Flávio Espiga segue sem poder contar com o cestinha Dexter McClanahan e o ala Fernando Salsamendi. Ambos permanecem no departamento médico do Carcalaion, em processo de recuperação de lesões no joelho.

A ausência do norte-americano é um desafio para o treinador, que precisa encontrar uma forma de suprir a ausência do maior pontuador da equipe, para que o Tricolor encerre o momento ruim na temporada.

Para reforçar o elenco na sequência do NBB, o Fortaleza BC anunciou a contratação do experiente ala/pivô Renan Lenz, que disputará a sua 13ª temporada na competição nacional, mas que ainda não deverá estar disponível para encarar o Vasco.

Lenz tem marcas importantes na carreira, somando mais de 3.200 pontos e 1.500 rebotes no certame, além de ter passagem pela seleção brasileira de basquete, em 2021.