Ceará "seca" o Sport neste domingo de olho no G-4 da Série B

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Se o Sport tropeçar, o Ceará terá caminho aberto para entrar no G-4 a duas rodadas do fim do campeonato nacional

Mesmo sem jogar neste fim de semana, o Ceará estará de olho na partida entre Sport-PE e Chapecoense-SC, neste domingo, 10, às 18h30min, na Ilha do Retiro-PE. Atual quarto colocado com 59 pontos, o time pernambucano pode ser um fator decisivo nas aspirações do Vovô. A apenas dois pontos atrás, o Alvinegro torce por um tropeço do rival para seguir vivo na briga pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Se o Sport for derrotado ou empatar diante da Chapecoense, o caminho ficará aberto para o Ceará, que, em caso de vitória na próxima terça-feira, 12, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto-SP, poderá ultrapassar os pernambucanos e finalmente conquistar a tão sonhada vaga no G-4, restando apenas duas rodadas para o fim da competição.

Além do Sport, outro rival direto na disputa pelo acesso é o Mirassol-SP, que ocupa a terceira posição com 62 pontos e joga fora de casa diante do Avaí, neste domingo. Embora a diferença de pontos seja maior, um tropeço do time paulista ainda poderia beneficiar o Ceará, mantendo a esperança alvinegra de subir para a Série A.

O escrete do Porangabuçu entra em campo na terça-feira confiante, já que vai enfrentar um Botafogo-SP que tem o terceiro pior aproveitamento como mandante na Série B. A Pantera paulista ainda briga contra o rebaixamento na competição e ocupa a 14ª posição com 42 pontos, quatro a mais do que a Ponte Preta-SP, que abre a zona da degola.

Na Arena NicNet, casa do Botafogo-SP, a equipe venceu apenas cinco de 17 jogos disputados pela Série B.

Apesar de não fazer um campeonato excepcional fora de casa, com apenas quatro vitórias em 17 partidas como visitante, o Vovô contará com a boa fase do atacante Erick Pulga. Com 12 gols, ele é o artilheiro da competição e a principal esperança de balançar as redes pelo lado alvinegro.

O camisa 16 do Alvinegro marcou nas últimas duas vitórias do time diante do Paysandu e Avaí e soma 21 gols na temporada. O atacante tem a chance de superar os feitos goleadores de Vina e Arthur Cabral no clube e se tornar o maior artilheiro da equipe desde 2018.

A partida entre Botafogo-SP e Ceará será disputada a partir das 21h30min na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, com transmissão ao vivo da Rádio O POVO CBN.