Em reformulação, Ceará tem saídas confirmadas e prevê vendas para 2025

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL - 18.11.2024: Saulo Mineiro. Ceará x América Mineiro. Arena Castelão, Campeonato brasileiro, Série B. (Foto: Aurélio Alves / O POVO)

É de conhecimento geral que a Série A do Campeonato Brasileiro exige um nível alto de competitividade independentemente se o clube a disputa há 40 anos consecutivos ou se subiu agora. Portanto, é dever dos times buscar reforçar seus respectivos elencos para encarar uma das competições mais concorridas do futebol mundial.

Ciente deste cenário, o Ceará já entrou em evidente processo de reformulação do seu plantel. Isso, de cara, envolve saídas. Do time que conquistou o acesso à elite, já é certo que pelo menos quatro jogadores não defenderão o Vovô em 2025: Raí Ramos, Andrey, Jean Irmer e Facundo Castro.

O primeiro deve acertar com o Atlético-GO, enquanto o segundo retornará ao Coritiba-PR, que detém seus direitos. Irmer, por sua vez, tem nome ligado à Chapecoense-SC e Castro ainda não tem futuro encaminhado.

Outro atleta que não vai jogar pelo Vovô no ano que vem é o centroavante Cléber. Isso porque o agora ex-camisa 89 foi anunciado pelo Avaí-SC ontem. O vínculo dele com o Ceará era válido até o final desta temporada e, portanto, ele estava livre para assinar pré-contrato com outra equipe.

Além dos jogadores já citados, destaques da campanha do acesso também podem deixar Porangabuçu na próxima janela de transferências. A priori, três são visados: David Ricardo, Saulo Mineiro e Erick Pulga. O zagueiro, que já foi procurado por clubes europeus, é visto com bons olhos no mercado devido a sua idade e potencial.

Já o camisa 73 recebeu consultas de times de México, Rússia, China e Arábia Saudita. Durante a Série B, inclusive, o jogador recebeu uma proposta de um clube da Coreia do Sul, mas preferiu seguir no Alvinegro.

Por fim, Pulga é alvo de interesse do Bahia, que inclusive já abriu conversas com o estafe do ponta sinalizando que fará uma proposta, conforme apurou o O POVO. Além do Esquadrão, o número 16 também atraiu olhares de Cruzeiro-MG, Corinthians-SP e do Nashville, dos Estados Unidos. Este último, por sinal, até enviou oferta — já recusada — à diretoria do Vovô.

A procura por atletas do Ceará já eram esperadas e fazem parte do planejamento para 2025. Presidente reeleito do clube, João Paulo Silva citou, em entrevista ao programa "Esportes do POVO", da rádio O POVO CBN, citou que vendas podem acontecer se forem positivas para os cofres alvinegros.

“Ainda tem a possibilidade de entrar mais receita, como possível venda de alguns atletas. Estou dizendo que não tem nada certo, mas provavelmente devem acontecer algumas sondagens, algumas situações que a gente vai analisar e, se for uma coisa interessante para o clube, vai ser positivo para gente entrar o ano com caixa”, pontuou o dirigente na última segunda-feira.