De volta à Série A, Ceará terá o maior orçamento da história em 2025

Foto: Matheus Souza Sede do Ceará Sporting Club, em Porangabuçu

Com o acesso à Série A garantido, o Ceará já se movimenta nos bastidores com foco na próxima temporada. O orçamento previsto para o próximo ano, conforme apurou O POVO, será de aproximadamente R$ 180 milhões, o maior valor nominal da história do clube. A proposta orçamentária será apresentada em breve ao Conselho Deliberativo para aprovação.

A previsão é destinar cerca de 60% desse valor ao futebol profissional, considerando os desafios da Série A do Campeonato Brasileiro, além das disputas do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil.

Em 2024, o Ceará trabalhou com um orçamento aprovado de R$ 149 milhões, que era o terceiro maior da história do clube. O recorde de arrecadação até então foi registrado em 2022, ano em que o time acabou rebaixado à Série B, com receitas de R$ 163,8 milhões. Em 2021, o montante arrecadado foi de R$ 151 milhões.

O planejamento alvinegro para a próxima temporada já está em curso. O primeiro passo foi a renovação de contrato do técnico Léo Condé, responsável por conduzir o time de volta à elite do futebol brasileiro. Além disso, a diretoria trabalha para manter a composição profissional do Departamento de Futebol. Embora ainda não haja confirmação oficial, o diretor Haroldo Martins deve continuar no cargo.

Reunião realizada nessa terça-feira, 3, entre os membros da cúpula alvinegra definiu as prioridades no mercado da bola. A ideia é contratar entre 14 e 16 jogadores para integrar o elenco do ano que vem. Léo Condé planeja contar com um total de 30 atletas no plantel.

Em relação ao time de 2024, Erick Pulga, Saulo Mineiro, David Ricardo e Lourenço, peças-chave na campanha do acesso, possuem contrato vigente para 2025. Outros nomes, como Aylon e Mugni, tiveram cláusulas de renovação automática ativadas por metas atingidas. O futuro volante Richardson deve ser debatido em reunião com a diretoria na próxima semana.

Titular na lateral esquerda, Matheus Bahia tem sua permanência desejada pelo Ceará, mas a diretoria precisará negociar um novo empréstimo junto ao Bahia. Já o lateral-direito Rafael Ramos, que jogou no Vovô em 2024 emprestado pelo Corinthians-SP, tem término do vínculo com o clube paulista no fim do ano e pode assinar em definitivo com o time cearense.

Nos bastidores, os dirigentes já iniciaram contatos para reforçar a equipe. Um dos alvos é o atacante Alesson, destaque do Vila Nova em 2024, com 20 gols marcados na temporada.

O Ceará realizou uma reunião entre membros da diretoria, departamento de futebol e a comissão técnica liderada por Léo Condé. No momento, conforme apurou o Esportes O POVO, a cúpula planejou o elenco para a temporada de 2025 e decidiu que o clube deve fazer entre 14 e 16 contratações para o início do ano. Com a meta de montar um plantel de 30 jogadores, as novas peças vão corresponder a 50% do elenco.

A ideia do presidente do Ceará, João Paulo Silva, é ter 80% do plantel definitivo já na reapresentação do clube, marcada para o dia 2 de janeiro. A afirmação foi feita em entrevista ao programa "Esportes do POVO", da rádio O POVO CBN. O dirigente afirmou ainda que a folha salarial do Alvinegro aumentará cerca de R$ 2 milhões para a próxima temporada, ficando entre R$ 5,5 milhões e R$ 6 milhões para disputar Campeonato Cearense, Nordestão, Copa do Brasil e a Série A.

A diretoria preferiu manter as posições buscadas em sigilo por estratégia de mercado, mas as primeiras movimentações do Vovô no mercado revelam as primeiras metas do departamento de futebol. O foco do Alvinegro tem sido definir o futuro dos jogadores que já estão no plantel, como Mugni e Aylon, que já renovaram, além de Rafael Ramos, Richardson, Lucas Rian, Recalde, Barceló, e Matheus Bahia, em fase final de negociação para permanência ou saída.

Contudo, o Ceará também já sonda nomes como Elias e Alesson, do Vila Nova, além de Alan Empereur, do Cuiabá. Além disso, algumas saídas já estão confirmadas. Nomes como Facundo Castro, Jean Irmer, Andrey e Raí Ramos já deixaram o time.

A diretoria trabalha ainda com a eventual saída de peças importantes do clube, como Erick Pulga, assediado no mercado com inúmeras sondagens e agora em conversa com o Bahia; e Saulo Mineiro, buscado por clubes de cinco países diferentes, mas que tem interesse em permanecer em Porangabuçu.

A estreia do Vovô em 2025 será no Campeonato Cearense e está marcada para o dia 18 de janeiro, no Castelão, diante do Tirol.