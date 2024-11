Futuro de Haroldo no Ceará segue indefinido, mas internamente "fico" é aguardado

Foto: Samuel Setubal Haroldo Martins, diretor do Ceará, durante participação no Trem Bala, em dezembro de 2023

Peça-chave no trabalho do Departamento de Futebol do Ceará em 2024, Haroldo Martins está oficialmente garantido no Alvinegro somente até o fim do ano. Apesar de ter declarado ao longo da temporada que não permanecerá no clube em 2025, alegando questões pessoais, a expectativa interna entre conselheiros e dirigentes é de que ele reconsidere e continue.

Haroldo encerra a temporada de 2024 valorizado e respeitado. A aprovação de seu nome entre os torcedores alvinegros é quase unânime, contrastando, inclusive, com a percepção sobre o presidente João Paulo Silva, recentemente reeleito para um novo mandato de três anos. Mesmo em um ano marcado por altos e baixos na Série B, dificuldades financeiras e disputas políticas internas, Haroldo se destacou pela competência na montagem e gestão do elenco, consolidando-se como uma figura de peso dentro do clube.

Leia mais Mercado da bola do Ceará: Bahia abre conversas com empresário de Pulga

5 desafios do presidente reeleito João Paulo Silva no Ceará

Antes de sair de férias, Léo Condé sinaliza desejo de renovar com o Ceará Sobre o assunto Mercado da bola do Ceará: Bahia abre conversas com empresário de Pulga

5 desafios do presidente reeleito João Paulo Silva no Ceará

Antes de sair de férias, Léo Condé sinaliza desejo de renovar com o Ceará

A permanência de Haroldo no Departamento de Futebol é uma das prioridades de João Paulo para 2025. O setor, duramente criticado em temporadas anteriores por elencos que não corresponderam às expectativas e problemas de indisciplina, encontrou estabilidade e eficiência sob sua liderança.

Além de Haroldo, todo o Departamento de Futebol fecha o ano com avaliação positiva. O trabalho desenvolvido conquistou o reconhecimento do maior patrimônio do clube: a torcida. A tendência é que os demais membros da equipe permaneçam para a próxima temporada, incluindo Lucas Drubscky (executivo de futebol), João Paulo Sanches (coordenador técnico) e Ricardinho (assessor). A continuidade é vista como essencial na retomada do Ceará à Série A do Brasileirão.