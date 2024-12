Ceará analisa carências em posições para poder reforçar elenco visando 2025

Foto: Lucas Emanuel/FCF Léo Condé destacou apoio da torcida alvinegra

Almejando montar um elenco competitivo para a próxima temporada, o departamento de futebol do Ceará vem trabalhando ativamente para ir ao mercado da bola de forma eficiente. Para isso, a cúpula necessita entender as carências do elenco demonstradas durante a Série B do Campeonato Brasileiro.

Partindo desse pressuposto, é notório que o setor defensivo vai passar por uma profunda reformulação. Na posição de goleiros, apenas Fernando Miguel e Richard devem seguir no clube até o fim de 2025. Titular na reta final da Segundona, Bruno Ferreira tem contrato somente até o fim do Campeonato Cearense.

Por mais que Fernando e Richard já tenham disputado Série A em suas respectivas carreiras, o histórico de lesões de ambos preocupa e o clube pode ir atrás de um arqueiro com status de "titular".

Na zaga, as mudanças são ainda maiores. Matheus Felipe e João Pedro Tchoca não devem permanecer, apesar de serem bem avaliados internamente. David Ricardo tem continuidade incerta devido ao interesse de outros clubes em seu futebol. Já Ramon Menezes tende a seguir no time. Portanto, é iminente que o Ceará procure entre três e quatro zagueiros para 2025. Um, inclusive, já foi contratado e anunciado: Willian Machado.

Nas laterais, por sua vez, o Vovô tende a procurar uma opção para cada lado. Com o interesse nas permanências de Rafael Ramos e Matheus Bahia, a diretoria foca em contratar pelo menos um concorrente para cada.

Visando a contratação de 16 reforços, sendo sete praticamente voltados para a linha defensiva, o clube terá mais nove "lacunas" nos setores de criação e definição. No meio-campo, por exemplo, o número de novas peças pode chegar a quatro.

Perto de confirmar a continuidade do trio titular — Richardson, Lourenço e Mugni —, a cúpula deve ir ao mercado almejando um aumento do nível de competividade, seja contratando jogadores que disputaram a Série A neste ano ou mapeando ligas do exterior.

Já o ataque também passará por mudanças significativas. Do trio que disputou a Série B, apenas Aylon tem permanência assegurada. Isso porque Saulo Mineiro tem sondagens de clubes estrangeiros e Erick Pulga pode se transferir para o Bahia. Com isso, a expectativa é de que um novo trio seja formado e, para além disso, reservas devem aumentar a concorrência, totalizando, assim, mais cinco novos nomes no setor.

Em 2025, o Ceará vai disputar Série A, Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. A previsão orçamentária do clube para a temporada deve ser entregue até o dia 15. Conforme apurou o O POVO, o orçamento total previsto é de aproximadamente R$ 180 milhões — sendo 60% destinados ao futebol.