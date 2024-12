Fortaleza vira alvo de bets e almeja maior patrocínio da sua história em 2025

Foto: FÁBIO LIMA Novibet estampa espaço principal da camisa do Leão

A imagem que o Fortaleza vem construindo no cenário nacional e internacional desde 2019, quando retornou à elite do Brasileirão, é fruto de um trabalho consistente. Consequentemente, o Leão do Pici se torna, aos olhos do mercado, um clube fortalecido e, sobretudo, atrativo para investimentos e parcerias. O cenário financeiro para o Tricolor nunca foi tão bom como será no próximo ano.



Parte disso, além das receitas milionárias pelas competições que disputará, dentre elas a Copa Libertadores e a Série A pelo sétimo ano consecutivo — recorde no Nordeste —, também está atrelado às novas cifras do patrocínio master que o clube firmará em 2025, o maior da sua história. Com o acordo com a Novibet próximo do fim, o Leão do Pici tem várias opções na mesa.



A informação, publicada com exclusividade pela coluna Fernando Graziani, do O POVO, diz que o vínculo entre Fortaleza e a empresa grega se encerra em janeiro. A parceria, iniciada no começo de 2023, rendeu R$ 40 milhões ao Tricolor, montante recorde para o time quando o assunto é patrocínio. Os dois lados possuem ótima relação e a vontade da casa de apostas é renovar o vínculo com a equipe cearense, mas a concorrência é grande.



Os moldes mudaram e, nos dias atuais, quem toma conta das camisas dos times de futebol no Brasil são as marcas de casas de apostas — e assim como a Novibet, outras do mesmo ramo querem investir no Fortaleza.



Na edição da Série A deste ano, 75% dos times tiveram uma casa de apostas como patrocinador master estampado em seus uniformes. Apenas cinco clubes foram exceção: Bragantino, Cuiabá, Grêmio, Inter e Palmeiras. Dos recém-promovidos à Primeira Divisão para 2025, Santos, Sport e Ceará também têm parcerias com bets — apenas o Mirassol não. No ranking dos mais bem pagos, Flamengo e Corinthians, os dois clubes mais populares do País, aparecem no topo.

O Rubro-Negro carioca, em 2024, recebeu cerca de R$ 105 milhões da Pixbet — o acordo total prevê um montante de R$ 407 milhões durante quatro anos de vínculo. Já o Timão chegou a acertar um contrato de R$ 370 milhões com a VaiDeBet por três temporadas, mas a empresa optou por rescindir o trato. Posteriormente, o clube paulista fechou com a Esportes da Sorte por R$ 309 milhões pelo mesmo período de tempo do patrocínio anterior.



Para o Fortaleza, independentemente de quem seja o patrocinador master na temporada que está por vir, o valor do acordo será o maior da história da instituição. Ainda que não alcance números próximos ao dos concorrentes citados, o Leão vive um processo de ascensão e valorização, com entrega de resultados e se consolidando esportivamente entre os maiores do País, mesmo com menor poder de investimento.