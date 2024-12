Ceará projeta orçamento recorde de R$ 229,4 milhões para 2025

Foto: FÁBIO LIMA João Paulo Silva foi reeleito presidente do Ceará

A diretoria executiva do Ceará finalizou a proposta orçamentária para 2025 com o valor de R$ 229,4 milhões em receita bruta, conforme apurado e divulgado com exclusividade pela coluna do Lucas Mota. O documento já foi entregue ao Conselho Deliberativo, que deve levá-lo à votação para aprovação na próxima semana, conforme apurou o Esportes O POVO.

Caso aprovado, o orçamento de 2025 será o maior da história do Alvinegro de Porangabuçu. Até então, o recorde foi estabelecido com os números de 2022: R$ 163,8 milhões. Naquela temporada, que marcou o quinto ano consecutivo do Vovô na elite nacional, o clube acabou rebaixado para a Série B nacional.

Com a queda de divisão, naturalmente o planejamento orçamentário de 2024 sofreu redução, mas ainda assim a diretoria alvinegra estipulou um valor próximo ao de 2023, já que a previsão deste ano foi de R$ 149 milhões, o terceiro maior da história do Ceará. A tendência é de que o Vovô feche a temporada com receitas na casa de R$ 140 milhões.

Na elaboração da projeção de 2025, que marca o retorno do Alvinegro de Porangabuçu à Série A do Campeonato Brasileiro, a previsão inicial era de R$ 180 milhões. Entretanto, alguns valores foram ajustados na revisão, o que elevou o prognóstico do montante em R$ 49,4 milhões, totalizando os R$ 229,4 milhões.

Deste valor, o clube espera arrecadar pelo menos R$ 80 milhões com a venda de direitos de transmissão, equivalente a 34% do montante do orçamento. Outra projeção importante é a de receita com a venda de atletas, estimada em R$ 25 milhões. Neste segmento, o Vovô tem alguns bons ativos no atual elenco, como Erick Pulga, artilheiro da Série B 2024, o atacante Saulo Mineiro e o zagueiro David Ricardo, que também se destacaram.

Pulga, inclusive, tem sido alvo constante do mercado da bola e recebeu duas propostas oficiais recentemente: uma do Torpedo Moscow, time da segunda divisão da Rússia, e outra de um clube brasileiro, cujo nome não foi revelado por João Paulo Silva, presidente do Alvinegro. Nenhuma das duas ofertas chegou no valor desejado pelo Ceará para vender o atacante, que é de 5 milhões de euros — R$ 31,9 milhões na cotação atual.

A ideia é destinar cerca de 60% do valor total do orçamento ao futebol profissional, ou seja, R$ 137,6 milhões, considerando os desafios da Série A do Campeonato Brasileiro, além das disputas do Campeonato Cearense, da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Esportivamente, os maiores objetivos do Vovô estão concentrados na conquista do estadual e da permanência na elite nacional.

Em entrevista ao programa "Esportes do POVO", da Rádio O POVO CBN, no início de dezembro, João Paulo Silva revelou que a folha salarial do clube aumentará cerca de R$ 2 milhões para a próxima temporada, chegando a ficar entre R$ 5,5 e R$ 6 milhões, incremento que se dá, sobretudo, pelo nível de exigência que o Vovô terá ao longo do ano.

“Nós estamos terminando a temporada de 2024 com uma folha em torno de R$ 3,5 milhões. A nossa ideia é ter uma majoração e ficar ali em torno de R$ 5,5 a R$ 6 milhões para o início da temporada. A nossa ideia é chegar nesse nível. Até porque, como eu falei, vamos ter também um incremento de novas receitas”, disse o dirigente na época.