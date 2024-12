Retrospectiva do futebol feminino: Fortaleza perde acesso outra vez; Ceará é campeão estadual

Foto: FERNANDA BARROS Lance da final do Campeonato Cearense Feminino, entre Ceará e Fortaleza

O futebol feminino também movimentou clubes e torcidas do Estado na temporada 2024. Apesar da decisão do Ceará de desfazer a equipe da categoria profissional e não disputar o Brasileirão, as Alvinegras conquistaram o título estadual. Já o Fortaleza, além do vice local, amargou novo tropeço em mata-mata decisivo para subir de divisão nacional.

Depois do rebaixamento do time masculino em 2022 e a temporada de 2023 na Série B, o Vovô, no início deste ano, optou por não disputar o Brasileirão Feminino A2. O time profissional foi retomado apenas no segundo semestre — recheado de jogadoras das categorias base — para o Campeonato Cearense, em que levaram a melhor sobre o rival Fortaleza na grande final.

O Estadual, porém, não foi o principal baque para as Leoas na temporada. Mais uma vez, o Tricolor avançou da fase de grupos da Segunda Divisão nacional e chegou ao confronto que define vaga no Brasileirão A1. A derrota em casa para o Juventude-RS custou caro. O Fortaleza não conseguiu reverter o placar em Caxias do Sul (RS) e desperdiçou a chance de chegar à elite.

No Brasileirão Feminino A3, o novato R4, de Juazeiro do Norte, foi eliminado ainda na primeira fase pelo União-RN. O time do Cariri pertence ao ex-zagueiro Ronaldo Angelim.