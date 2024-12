Retrospectiva: futebol cearense tem queda e salvação na Série C e acesso perdido na D

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC | Kely Pereira/Floresta EC Ferroviário e Floresta foram os representantes do Estado na Série C

Entre Interior, Região Metropolitana e Capital, o futebol cearense teve outros representantes nas competições nacionais, além de Ceará e Fortaleza. O Ferroviário amargou rebaixamento na Série C, o Floresta se salvou com reação heroica e o Iguatu deixou escapar o acesso dentro de casa.

Nos torneios de mata-mata do início do ano, o Iguatu foi eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil, enquanto o Ferroviário caiu diante do Sampaio Corrêa, na segunda fase. Já na Eliminatória da Copa do Nordeste, o Tubarão foi superado pelo ASA-AL, e o Azulão não passou do ABC-RN, na etapa decisiva.

Na Terceirona do Campeonato Brasileiro, o futebol do Estado perdeu um dos representantes para 2025. O desempenho ruim nas quatro linhas e os problemas extracampo culminaram no rebaixamento do Ferrão para a Série D. Para tentar se reerguer, o clube da Barra do Ceará pretende virar SAF com investimento de um grupo europeu.

Já o Floresta largou mal na Série C, amargando sete derrotas seguidas, mas reagiu no segundo turno e assegurou permanência.

Dos três cearenses que disputam a Série D, o Iguatu esteve próximo de fazer história. Enquanto o Maracanã caiu na primeira fase e o Atlético-CE foi eliminado no primeiro mata-mata, o Azulão da região Centro-Sul do Estado chegou às quartas e recebeu o Anápolis-GO no Morenão lotado para definir o acesso, mas perdeu nos pênaltis.

No cenário local, o Ferroviário conseguiu encerrar 2024 com o título da Taça Fares Lopes ao bater o Floresta e se garantiu na próxima edição da Copa do Brasil.