Com Pulga e reforços, Ceará inicia preparação para a temporada 2025

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Recalde, durante apresentação do elenco do Ceará

As férias em Porangabuçu terminaram. Ontem, os remanescentes do elenco de 2024 e os novos contratados, assim como a comissão técnica comandada por Léo Condé, se apresentaram no CT Carlos de Alencar Pinto, sede do clube, para dar início à pré-temporada visando o calendário de 2025. Neste ano, além da Série A do Campeonato Brasileiro — principal torneio do clube —, o Ceará também disputará o Cearense, o Nordestão e a Copa do Brasil.

O dia ficou marcado por exames médicos e avaliações físicas. Os atletas passaram por coletas de creatina quinase (CK), exames cardiológicos e avaliações com o departamento médico e preparação física. O elenco foi dividido em três grupos, que alternaram as atividades entre os períodos da manhã e da tarde. A estreia do Vovô neste ano acontece no dia 18, contra o Tirol, pela abertura do Estadual.

Antes das atividades presenciais, os jogadores que compõem o plantel alvinegro fizeram trabalhos remotos junto aos preparadores físicos do Ceará, com foco em exercícios aeróbicos e de força. O processo, que foi concluído no último dia 31, dia da virada de ano, faz parte do calendário esportivo do Vovô há alguns anos e tem como objetivo melhorar o ritmo dos atletas para a rotina no clube.

“Foi um período importante de atividades remotas. Conseguimos aproveitar as férias com a família e, ao mesmo tempo, nos movimentar, fazer exercícios, para que não voltemos abaixo fisicamente, porque as competições começam cedo e nós precisamos nos preparar o mais rápido possível. É importante para nós, principalmente para os atletas mais experientes, nos cuidarmos neste período de férias para suportar o ano de 2025, que será importante para nós. Não é só descansar, temos que manter o corpo ativo para render”, contou Aylon.

Com o acesso conquistado, o Alvinegro naturalmente precisou ir ao mercado da bola para reformular parte do elenco e fortalecê-lo diante do salto de nível que encontrará na primeira divisão nacional. Foram nove contratações anunciadas até o momento: os zagueiros Marllon e Willian Machado; os laterais Dieguinho e Nicolas; o meia Matheus Araújo; os atacantes Fernandinho e Bruno Tubarão e, nesta última sexta-feira, 3, o zagueiro Éder e o volante Fernando Sobral.

Willian Machado, inclusive, foi o primeiro atleta do Alvinegro a conceder entrevista coletiva em 2025. Destaque do Operário no ano passado, quando disputou a Série B ao lado do Ceará, o defensor salientou o desejo por "lutar para ser campeão" graças ao apoio que já recebeu.

"Eu já tinha jogado aqui pelo Ferroviário e sei a grandeza que o Ceará tem.(...) Eu sabia onde estaria pisando, que eu estaria dando um grande passo na minha carreira e isso poderia me proporcionar muitas coisas boas pela frente. Sobre o carinho do torcedor, me sinto muito feliz, pois desde o primeiro momento eu fui muito bem recepcionado. Isso motiva muito e espero honrar a camisa, ser feliz, lutar para ser campeão", frisou.

De acordo com o Ceará, boa parte dos atletas que irão compor o elenco do Ceará participaram da apresentação oficial ontem em Porangabuçu — incluindo Erick Pulga, apesar da negociação com o Bahia. O único atleta que se ausentou foi Saulo Mineiro, que foi vendido por mais de R$ 6 milhões ao Shanghai Port, da China. O time cearense ainda tem alguns jogadores acertados que não foram anunciados, como o goleiro Keiller e os atacantes Antonio Galeano e Pedro Henrique. Galeano já teve a saída do Nacional-URU confirmada pelo clube uruguaio.