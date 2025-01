Ceará concretiza venda de Erick Pulga ao Bahia por R$ 18,8 milhões

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Erick Pulga foi o artilheiro da Série B de 2024

A principal novela do Ceará nesta janela de transferências está, enfim, encerrada. O Vovô concretizou a venda do atacante Erick Pulga ao Bahia por US$ 3 milhões – R$ 18,8 milhões na cotação atual. Deste montante, o Vovô receberá por volta de US$ 2 milhões – equivalente a R$ 12,3 milhões, de acordo com a sua porcentagem dos direitos econômicos do atleta. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Com o negócio fechado, o atacante de 24 anos, que agora é a maior venda direta da história do Ceará Sporting Club, deve se apresentar junto ao elenco do Esquadrão de Aço nesta terça-feira, 7 de janeiro, para viajar com o plantel para Girona, na Espanha, onde o Bahia fará a sua pré-temporada.

Conforme apurado pela reportagem, o time baiano vai ceder três jogadores ao Ceará, mas os nomes ainda estão em negociação. Entre eles, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que já vestiu preto e branco na temporada de 2024.

Inicialmente, o Alvinegro de Porangabuçu tinha 40% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Atlético-CE possuía a maior fatia, 50%, e o Ferroviário, 10%. A questão de porcentagem sobre o jogador, inclusive, foi um dos entraves na negociação.

Desde o começo das tratativas, o Ceará negociava também para que o Atlético-CE cedesse parte de sua porcentagem por entender a importância que o Alvinegro teve na valorização do atleta.

O clube do Porangabuçu só fechou negócio quando conseguiu aumentar a sua margem do valor total da venda de Erick Pulga ao Bahia. Os US$ 2 milhões ficam próximo do que era a meta inicial do Ceará de receber pelo jogador, como adiantado na coluna de Lucas Mota.

As boas atuações na Série B, onde terminou como artilheiro, com 13 gols, tiveram papel importante na ascensão do ponta-esquerda, que é torcedor declarado do Ceará.

Além de Matheus Bahia, outro atleta que interessa ao Alvinegro na negociação com o Bahia é o meio-campista Yago Felipe, conforme apurou o Esportes O POVO. O jogador de 29 anos chegou ao Esquadrão em 2023 após três temporadas defendendo o Fluminense. Neste ano, porém, perdeu espaço na equipe titular: foram 29 jogos, dois gols marcados e uma assistência.

Pulga fez 51 partidas em 2024, nas quais balançou as redes em 22 oportunidades. Contando apenas a Série B, o ponta fez 35 jogos, sendo todos como titular, e marcou 13 tentos, além de contribuir com duas assistências.