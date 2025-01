Aberto da Austrália: Fonseca e Monteiro vencem e Brasil terá 4 tenistas no simples

Foto: ATP Staff João Fonseca, de 18 anos, vem de dois títulos consecutivos e é a maior esperança do tênis brasileiro desde Guga

O Brasil vive um momento histórico nas quadras de tênis. Com a classificação do jovem talento, João Fonseca, de 18 anos, o País inicia Aberto da Austrália com quatro atletas na chave principal do torneio. Além do prodígio, o veterano cearense Thiago Monteiro furou o quali, e ambos se juntaram a Beatriz Haddad e Thiago Wild como o quarteto que vai representar o Brasil nas quadras em Melbourne.

Para classificação na chave principal, Fonseca precisou derrotar três atletas mais experientes, derrotando o argentino Federico Agustin Gomez (2 a 0, 6-4/6-0), o honconguês Coleman Wong (2 a 0, 6-2/6-0). No último jogo, na madrugada desta quinta-feira, 9, o brasileiro derrubou o argentino Thiago Tirante por 2 sets a 0, parciais 6-4, 6-1.

João é a maior promessa do tênis brasileiro na atualidade. Invicto há 13 jogos, o carioca vem de dois títulos, no NextGen ATP Finals e no Challenger de Camberra. Ocupando a 113 posição no ranking mundial da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), Fonseca jogará um Grand Slam pela primeira vez na sua curta carreira profissional e busca manter sequencia de vitórias.

O próximo confronto do brasileiro foi definido por sorteio também nessa madrugada do dia 9, logo após o jogos de classificação. Com jogo previsto para a madrugada de domingo, 12, o brasileiro estreará contra rival de alto nível: o russo, Andrey Rublev, atual numero 9 do mundo.

Apesar de confronto difícil, João busca confirmar sequencia de boa fase, enquanto seu rival amarga com cinco derrotas seguidas. Caso avance sobre Rublev, João Fonseca enfrenta o vencedor do duelo entre o veteraníssimo suíço Stan Wawrinka e o italiano Lorenzo Sonego, 21 do ranking.

Os outros brasileiros têm confrontos mais fáceis, em tese. Thiago Monteiro pega o japonês Kei Nishikori, ex-top 4 do mundo e atual 74º. O cearense é o 106 do ranking. Thiago Wild (76º) estreia contra o húngaro Fabian Marozsan (57º), enquanto Beatriz Haddad (16ª da WTA) pega a argentina Julia Riera (147).



O aberto da Austrália é a primeira das quatro mais importantes competições de tênis do ano, conhecidas como Grand Slams, ou majors. Geralmente, recebem mais atenção do público, e tem, consequentemente, as maiores premiações em dinheiro e oferecem o maior número de pontos para o ranking mundial.

Como juvenil, o brasileiro foi campeão do US Open, o Grand Slam americano, em 2023, em sua "despedida" da categoria dos mais jovens. A partir de 2024, ele entrou de cabeça no mundo dos profissionais, gerando expectativa na torcida brasileira pelas boas atuações que teve. Fonseca vem acumulando elogios de rivais e de ex-atletas, como Gustavo Kuerten, Fernando Meligeni, Rafael Nadal e Andy Roddick.

O cearense Thiago Monteiro deve estrear na madrugada de domingo, 12. Ele assegurou vaga no Aberto da Austrália, ao eliminar o belga Kimmer Coppejans, por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3). Se vencer Kei Nishikori, ele encara o vencedor do duelo entre Christopher O'Connell, tenista da casa, e Tommy Paul, cabeça de chave 12 do torneio.

Já nas duplas, o Brasil deve contar com Rafael Matos e Marcelo Melo, além de Orlando Luz, que compete junto ao francês Gregoire Jacq. No feminino, Beatriz Haddad e alemã Laura Siegemund, Luisa Stefani com a americana Peyton Stearns e Ingrid Martins com a romena Irina-Camelia Begu devem ser confirmadas na chave principal. Deve haver ainda disputa nas duplas mistas. (Colaborou André Bloc)

Brasileiros no Aberto da Austrália

> Thiago Monteiro: estreia contra o japonês Kei Nishikori

> Thiago Wild: estreia contra o húngaro Fabian Marozsan

> João Fonseca: estreia contra o russo Andrey Rublev

> Beatriz Haddad Maia: estreia contra a argentina Julia Riera (Ela deve jogar ainda duplas, com a alemã

Laura Siegemund)

> Rafael Matos e Marcelo Melo: jogo a definir

> Luisa Stefani (com a americana Peyton Stearns): jogo a definir

> Ingrid Martins (com a romena Irina-Camelia Begu): jogo a definir

Aberto da Austrália

Quando: de 12 a 25 de janeiro

Dias e horários podem variar, diante do fuso horário entre Brasil e Austrália



Onde: Melbourne Park, em Melbourne (Austrália)

Transmissão: Canais ESPN e Disney+