Invicto e classificado, Ceará enfrenta o Juventus-SP pela Copinha

Foto: GABRIEL SILVA/CEARÁ SC Kaique (de touca) marcou um dos gols da vitória do Ceará na estreia na Copinha

Pela terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Ceará entrará em campo neste sábado, 11, às 11 horas, no estádio Conde Rodolfo Cresp — a Rua Javari —, em São Paulo, onde enfrentará o tradicional Juventus da Mooca. A partida será decisiva ainda que as duas equipes já estejam classificadas, pois irá definir quem os times irão enfrentar na próxima fase do certame nacional.

Na segunda colocação do Grupo 31 com seis pontos, assim como a equipe paulista, o Vovô irá enfrentar o Vasco da Gama-RJ na segunda fase da competição caso conquiste uma vitória diante do time dono da casa, o que o faria alcançar a liderança do chaveamento. Caso ocorra empate ou derrota, o grupo cearense avançaria na segunda colocação, classificando-se para enfrentar o XV de Piracicaba-SP próxima fase da competição.

O Ceará chega para o duelo com um histórico invicto na Copinha 2025. Na primeira rodada, de virada, o Vovô bateu a Portuguesa Santista por 2 a 1, enquanto a segunda vitória ocorreu diante do Trindade com três gols de pênalti por 3 a 0, o que garantiu a classificação antecipada do grupo. O adversário, Juventus-SP, iniciou a competição com uma vitória modesta diante do Trindade por 1 a 0, mas bateu a Portuguesa Santista por 5 a 0 no segundo duelo. A partida terá transmissão ao vivo do canal de TV fechada SporTV.