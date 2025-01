Fortaleza pode encarar Orlando Cup como prévia de preparação para os desafios de 2025

Foto: Viktor Araújo / Fortaleza EC Juan Pablo Vojvoda comanda treino do Fortaleza para a Orlando Cup, nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos desde a sexta-feira, 10, o Fortaleza vive uma pré-temporada bem diferente do habitual com a disputa da Orlando Cup, cujo jogos serão disputados no próximo final de semana diante do Miami United no sábado, 18, às 21 horas, e do Chicago Fire no domingo, 19, às 14 horas. Ambos os horários no fuso de Brasília (DF).

Nos últimos dias e até a próxima sexta-feira, 17, os treinos estão acontecendo no resort Sandpiper Bay, em Port Saint Lucie, na Flórida. Durante esse período, o time treinado pelo argentino Juan Pablo Vojvoda, fará atividades táticas, físicas e de condicionamento. O grupo também fará um jogo-treino contra o Miami FC na quarta-feira, 15, para ajustar os últimos detalhes antes dos amistosos.

A ideia é utilizá-los como uma prévia da intensa temporada de 2025, no qual o Fortaleza disputará Campeonato Cearense, Copas do Nordeste, do Brasil e Libertadores, além da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o CEO da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Leão, Marcelo Paz, também é uma oportunidade gratuita de ganho de experiência para o Tricolor do Pici, que poderá adquirir ainda mais bagagem internacional.

"Uma preparação diferente que estamos tendo a alegria de viver. E custo zero para o Fortaleza. Se a gente ficasse em Fortaleza na pré-temporada normal, gastaríamos muito mais, pois (é) nossa estrutura e nosso custo. Aqui é tudo bancado pelos organizadores do evento. Uma delegação com 72 pessoas, tudo bancado pela organização que nos convidou e só com ganhos esportivo, de experiência internacional", acentuou o gestor.

O ganho de experiência internacional pode fazer diferença na temporada 2025, ano em que o Tricolor do Pici irá disputar a Copa Libertadores diretamente da fase de grupos após finalizar a Série A de 2024 na quarta colocação — igualando a melhor posição de um nordestino na história dos pontos corridos. A competição continental agrega ainda mais a uma agenda internacional que o clube tem fortalecido nos últimos anos, com a participação em torneios internacionais como a Copa Sul-Americana e a própria Glória Eterna.

Em 2024, o grupo comandado por Vojvoda enfrentou Rosário Central, Boca Juniors, Sportivo Trinidense e Nacional Potosí. Já em 2023, os adversários foram o Deportivo Maldonado e o Cerro Porteño pela Libertadores, além de Palestino, San Lorenzo, Libertad e Estudiantes de Mérida no caminho até a final da Sula onde a equipe foi superada pela LDU Quito, em decisão histórica no Uruguai.

Deste modo, apesar do caráter amistoso da Orlando Cup, a competição poderá significar um momento de o Fortaleza consolidar ainda mais sua marca em escala internacional, enquanto se prepara para adversários diferentes do habitual que pode a vir enfrentar na Libertadores, já que a disputa do torneio amistoso norte-americano agrega ao time a possibilidade de adaptação à diferentes adversários.

A experiência continental fez o Fortaleza subir bastante no ranking da Conmebol nos últimos anos. Até 2020, o time nem sequer aparecia na lista. A estreia veio em 2021, na 217ª posição. Hoje, o time é o 37º, o que o garante no Pote 3 do sorteio da Libertadores.

Elenco nos EUA

> Goleiros: João Ricardo, Brenno, Magrão;

> Zagueiros: Titi, Britez, Tomás Cardona, Kuscevic, Gustavo Mancha;

> Laterais: Tinga, Eros Mancuso, Bruno Pacheco, Felipe Jonatan, Diogo Barbosa;

> Meio-campistas: Zé Welison, Lucas Sasha, Pedro Augusto, Pol Fernandez, Rossetto, E. Martinez, Pochettino, Calebe, Yago Pikachu, Lucca Prior;

> Atacantes: Marinho, Moisés, Lucero, Renato Kayzer, Breno Lopes, Dylan Borrero e Kauê Canela