João Fonseca bate argentino e conquista 1º ATP da carreira em Buenos Aires

Foto: Luis ROBAYO / AFP O brasileiro João Fonseca celebra no saibro argentino

O Brasil voltou a sorrir no circuito mundial de tênis masculino. Em uma campanha memorável, o prodígio João Fonseca, de 18 anos, conquistou neste domingo, 17, seu primeiro título de ATP ao vencer o argentino Francisco Cerúndolo na final em Buenos Aires.

> Conheça a história de João Fonseca, jovem promessa do tênis é visto como "sucessor de Guga"



A vitória, por 2 sets a 0, não só o consagra como uma das maiores promessas do esporte mundial, como também o coloca no top 70 do ranking da ATP. No ranking que será lançado hoje, ele assumirá a 68ª posição, tomando de Thiago Seyboth Wild (75º) o posto de melhor tenista brasileiro da atualidade.

A decisão foi intensa, com Fonseca superando Cerúndolo, número 1 da Argentina e 28 do mundo, em sets diretos, por 6/4 e 7/6. Durante a partida, o brasileiro mostrou consistência nos momentos decisivos, aproveitando os erros do adversário e impondo seu ritmo de jogo, apesar da maior experiência do rival de 26 anos.

O título coroa uma campanha impecável na capital argentina, onde Fonseca eliminou quatro adversários locais antes de erguer o troféu. Com personalidade e talento, ele se firma como uma das grandes promessas do tênis mundial e dá um passo importante na trajetória profissional.



O jogo teve início com o tenista da casa demonstrando nervosismo, o que permitiu a Fonseca aproveitar os erros e quebrar o saque rival logo no primeiro game. No segundo game, porém, Fonseca cometeu uma dupla falta, o que ajudou Cerúndolo a empatar. No entanto, o brasileiro reagiu rapidamente e, após mais alguns momentos equilibrados, garantiu o 6/4 no primeiro set.

O segundo set foi mais equilibrado, com Cerúndolo e Fonseca alternando quebras de saque. O brasileiro se impunha com pancadas do fundo de quadra e surpreendentes subidas à rede em pleno saibro — o mais lento dos pisos. Com uma quebra no sexto game e mais uma ótima confirmação de serviço, o jovem prodígio brasileiro sacou pelo jogo em 5 a 3, mas acabou cedendo ao nervosismo e teve o saque quebrado.

O mesmo cenário se repetiu nos games seguintes, com Fonseca quebrando para 6 a 5, mas cedendo a quebra para 6 a 6. No tie-break, porém, o brasileiro foi implacável, fechando o jogo em 7 a 1, vencendo e se sagrando o mais jovem tenista nacional campeão de torneio de nível ATP.

Após garantir o título em Buenos Aires, João Fonseca se emocionou ao comentar sobre sua conquista e o momento único de sua carreira.

"Tinham muitos brasileiros torcendo por mim, cada um em um lugar do País. O que estou vivendo é inacreditável. Eu só quero agradecer à minha família, aos meus amigos, aos patrocinadores por me deixarem jogar tênis. Pelo apoio e pela torcida pelo meu sonho. Lógico que eu quero ser o número 1, ganhar Grand Slams, mas meu sonho é jogar tênis e viver disso. Foi uma semana incrível aqui na Argentina", celebrou.

Fonseca volta às quadras logo na terça-feira, 18. Ele estreia no ATP 500 do Rio de Janeiro, o Rio Open, contra o francês Alexandre Muller, número 58 do ranking mundial. Além da jovem promessa, o Brasil será representado no maior torneio de tênis da América do Sul pelo cearense Thiago Monteiro, por Felipe Meligeni, por Gustavo Heide e por Thiago Seyboth Wild. (Colaborou André Bloc)