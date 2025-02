Fonseca é eliminado e Thiago Monteiro é único brasileiro "vivo" no Rio Open

Foto: MAURO PIMENTEL / AFP João Fonseca perdeu de Alexandre Müller

A excelente sequência do prodígio brasileiro João Fonseca chegou ao fim. Depois de vencer brilhantemente o ATP de Buenos Aires na semana passada, o carioca de 18 anos foi eliminado pelo francês Alexandre Müller na primeira rodada do Rio Open na noite desta terça-feira, 18, na quadra Guga Kuerten.

O europeu de 28 anos teve uma noite quase perfeita. Apesar de jogar contra a torcida, ele conseguiu duas quebras de cara no primeiro set. Fonseca começou nervoso, errando muito e com dificuldade de confirmar o saque. A primeira parcial ficou em 6 a 1, com muitas bolas na linha do 60 do ranking e muitos erros não forçados do 68º.

No segundo set, Fonseca conseguiu equilibrada a partida, pressionar Müller, que ainda assim mostrava categoria com deixadinhas perfeitas e muita variação. O jovem carioca conseguiu sacar melhor e levou a partida para o tie-break. MAs a experiência do francês falou mais alto e ele fechou em 7-4, e o jogo em 6/1, 7/6.

O único brasileiro remanescente na chave de simples é o cearense Thiago Monteiro, 99 do mundo. Ele encara o taiwanês Tseng Chun-hsin (125 da ATP) pela segunda rodada, em jogo previsto para as 20h10min desta quarta-feira, 19.

Na primeira rodada, ele venceu de virada o argentino Facundo Díaz Acosta. Caso avance para as quartas de final, Monteiro vai enfrentar novamente um jogador do país vizinho: o vencedor de Baez x Navone. Já Alexandre Müller duela contra Tomás Martin Etcheverry, também argentino.