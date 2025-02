Em meio a mau momento, Vojvoda procura formação ideal da zaga do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Kuscevic e Titi foram titulares contra o Sport pela Copa do Nordeste

A aquisição em definitivo de Kuscevic e as contratações de David Luiz e Gastón Ávila geraram dúvida, ainda em janeiro, sobre qual seria a formação ideal da zaga do Fortaleza em 2025. O técnico Juan Pablo Vojvoda tem utilizado duplas diferentes, dando vez tanto aos remanescentes quanto aos recém-chegados, e agora tenta definir os titulares — seja no esquema com dois zagueiros ou voltando a adotar uma linha de três defensores.

Em nove jogos, o comandante argentino já mandou a campo seis duetos diferentes. O time do Pici tomou sete gols, sendo seis nas três partidas mais recentes, em que perdeu para Ceará, Altos-PI e Vitória — todas por 2 a 1. Nos seis primeiros jogos do ano, o Leão tinha sido vazado apenas uma vez, na vitória por 3 a 1 sobre o Horizonte, pelo Campeonato Cearense.

A parceria que mais se repetiu foi Brítez e Titi (três vezes), seguida por David Luiz e Gastón Ávila (duas vezes). Estes dois últimos, inclusive, foram os titulares nos dois confrontos mais recentes, diante de Altos-PI e Vitória. Cardona e Gustavo Mancha; Kuscevic e Cardona; Kuscevic e Titi; e Kuscevic e Brítez foram as outras duplas na zaga do Leão neste início de temporada.

No total, o elenco tricolor conta com sete peças para a posição — todos estes que já foram a campo. Diante da quantidade de opções e características dos jogadores, Vojvoda pode até optar por um esquema com três zagueiros, formação que já adotou em 2021 e meados de 2022. Seria uma alternativa para utilizar o maior número de defensores e casar os estilos de jogo, unindo força física, qualidade na saída de bola e velocidade, por exemplo.

"Tenho muitos zagueiros, sim, é verdade, mas vou contar com cada um deles e eles lutarão por uma posição, como aconteceu em todo momento. O ano é longo, não esquecer disso. O ano é longo, tem mais de 65, 70 jogos e vamos necessitar de todos. [...] É um momento que eu tenho que observar também. Tenho que dar minutagem", explicou o treinador.

Pelo desempenho em 2024, Kuscevic despontava como principal nome para o setor. O chileno foi comprado pelo Tricolor junto ao Coritiba, assinou contrato até o fim de 2028, começou o ano lesionado e ainda não conseguiu retomar protagonismo. Brítez terminou a temporada passada em alta e começou 2025 com boas atuações, podendo também ser utilizado na lateral direita.

O experiente Titi renovou o vínculo para este ano e teve bom desempenho quando atuou — o Fortaleza, inclusive, não sofreu gols com o camisa 4 em campo. Cardona acabou perdendo espaço diante da concorrência, enquanto os reforços David Luiz e Gastón Ávila estrearam juntos em Teresina (PI) e tiveram nova oportunidade contra o Rubro-Negro de Salvador (BA).

Os dois contratados despertam as maiores expectativas. David tem o currículo vitorioso, o perfil de liderança e a longa trajetória como atributos para ser um dos pilares se conseguir mostrar bom rendimento em campo, o que ocorreu diante do ex-clube, na quarta-feira, 19. Já o argentino, apesar da baixa estatura, tem agilidade e a qualidade técnica na saída de bola como pontos fortes, características valorizadas por Vojvoda. Ele tem experiência na lateral esquerda também.

Fortaleza: duplas de zaga titulares em 2025