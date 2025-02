Esperança no 9: Pedro Raul é apresentado no Ceará almejando gols e títulos

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Pedro Raul foi apresentado como novo camisa 9 do Ceará

Após longas semanas de espera, a torcida do Ceará enfim ouviu as primeiras palavras do seu novo camisa 9 para a temporada. Ontem, na sede do clube, em Porangabuçu, o centroavante Pedro Raul foi apresentado de forma oficial pelo clube alvinegro e conversou com a imprensa sobre títulos, adaptação, desafios e, principalmente, gols.

Aos 28 anos, o jogador chega ao time com o desafio de corresponder às expectativas dos torcedores do Vovô. De acordo com ele, o projeto apresentado pela diretoria foi um dos fatores que o motivou a assinar o contrato de empréstimo válido até dezembro.

“Eu enxergo (a expectativa do torcedor) da melhor maneira possível porque eu tava buscando isso (espaço) lá no Corinthians. Por questão tática, o treinador lá tinha outra característica de atacante, então acabou que não tive muitas oportunidades lá. Entender que o projeto do Ceará está alinhado com o meu me fez ter a certeza e convicção de que era o melhor pra mim e a responsabilidade é a de todo clube grande da Série A. É bom viver e ter essa responsabilidade e estou pronto para corresponder”, comentou.

Para o acordo ser selado, o executivo de futebol do clube, Lucas Drubscky, foi até São Paulo na quarta-feira passada para conversar pessoalmente com o atleta. A informação foi antecipada pela coluna Lucas Mota e confirmada pelo CEO de futebol, Haroldo Martins, durante a apresentação do camisa 9.

No Alvinegro, ele terá a oportunidade de ter mais minutos em campo em relação ao que tinha no Corinthians, onde disputava posição com Yuri Alberto, Memphis Depay e Romero. Pelo Timão, disputou 38 jogos e marcou apenas quatro gols entre 2024 e 2025.

“Quero buscar essa retomada de minutos, isso era o que eu estava buscando. A partir da conversa com Lucas, o plano do Ceará e do que o clube esperava de mim, é o que eu esperava ter esse ano. Por isso foi tudo muito rápido para eu poder estar aqui hoje e com uma ansiedade e uma expectativa muito alta por esse ano”, disse o atleta.

Todavia, o centroavante não mira apenas minutos a mais pelo Ceará, e sim títulos. Ainda durante a coletiva de apresentação, Pedro Raul afirmou que deseja conquistar a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense na atual temporada.



"Eu já quis vir logo para buscar o título do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. Clube grande tem que almejar isso e tem que ficar claro para todo mundo que a gente vai atrás desses títulos. Isso acaba deixando um legado no clube, e é isso que eu quero. Vim com esse objetivo de ser campeão", revelou.

Portanto, o dono da camisa 9 alvinegra ajudará o Vovô a buscar o bicampeonato estadual consecutivo e o tetracampeonato regional. Em 2025, além dos torneios citados, o time disputa a Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro.

No elenco, ele disputará posição com Aylon, que vem atuando como centroavante neste início de temporada, e Guilherme, jovem das categorias de base, que foi alçado pelo técnico Léo Condé ao time principal nas últimas semanas.