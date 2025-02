Queda de rendimento de João Ricardo abre margem para Brenno disputar vaga no gol do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Goleiro Brenno jogou duas partidas pelo Fortaleza

O status da disputa no gol do Fortaleza mudou de 2024 para 2025. Se antes era indiscutível, pelo desempenho de João Ricardo na meta tricolor, agora há margem para uma troca — senão definitiva, ao menos provisória. As falhas recentes do camisa 1 fizeram crescer a sombra de Brenno, que teve atuações seguras quando entrou em campo.

Titular absoluto do Leão desde meados de 2023, após deixar o arquirrival Ceará e se transferir para o Pici, João Ricardo viveu o melhor momento da carreira na temporada passada, quando foi um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro — apontado por muitos como o melhor goleiro, apesar de não ter vencido nenhuma premiação individual.

Em 2024, o arqueiro gaúcho conviveu com uma sombra de peso no Leão: o também experiente Santos, ex-Athletico-PR e Flamengo e campeão olímpico com a seleção brasileira. O goleiro paraibano chegou ao Fortaleza com status de titular, mas João Ricardo não abriu espaço para a disputa — e nem sofreu lesões. Santos atuou apenas quatro vezes, acabou sem espaço e retornou ao Furacão neste ano.

Para manter uma concorrência de bom nível na meta, o Tricolor procurou outro campeão olímpico: o jovem Brenno, cria do Grêmio. O paulista de 25 anos assinou contrato até o fim de 2027 e é visto com potencial para assumir o posto no gol a médio prazo, mas a oportunidade pode surgir ainda nos primeiros meses de clube.

Na atual sequência de três derrotas consecutivas (todas por 2 a 1), João Ricardo cometeu falhas nos três jogos. No Clássico-Rei diante do Ceará, errou no tempo de bola e na saída de gol na cobrança de falta de Lucas Mugni, que abriu o placar — o camisa 1 também não pediu que tivessem homens na barreira, facilitando o ângulo de visão do camisa 10 alvinegro.

Diante do Altos-PI, o arqueiro espalmou chute na área e deu o rebote para Lucas Reis empatar no Albertão. Já na partida mais recente, contra o Vitória, João demorou no tempo de reação e não conseguiu defender o chute rasteiro de Baralhas, da entrada da área. Em sete jogos em 2025, o goleiro do Leão sofreu sete gols.

Brenno, por sua vez, atuou apenas duas vezes e não foi vazado. O camisa 12 foi titular na goleada por 7 a 0 sobre o Cariri e na vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, ambas pelo Campeonato Cearense. O desempenho debaixo das traves agradou sobretudo diante do Lobo da Vila, em que o Tricolor estava com um jogador a menos desde o primeiro tempo.

"Estamos conhecendo ele (Brenno). Foi um trabalho da diretoria, do Cifec (setor de análise e prospecção do Fortaleza), principalmente do Santiago (Piccinini, preparador de goleiros), que é o encarregado do departamento de goleiros. Queríamos ter concorrência nessa posição, como tivemos no ano passado, e por isso procuramos o Brenno. Ele tem que continuar trabalhando no dia a dia e, quando jogar, tem que responder", disse o técnico Juan Pablo Vojvoda após o duelo contra o Floresta, no dia 1º de fevereiro.

O comandante argentino, que foi adepto de constante trocas de goleiros entre 2021 e 2022 — Felipe Alves, Marcelo Boeck, Fernando Miguel e Max Walef rodaram na posição —, deve aproveitar a sequência de Clássicos das Cores para mexer no gol. Serão três confrontos diante do Ferroviário entre o próximo sábado, 1º, e o dia 8 de março — dois pelo Estadual e um pelo Nordestão. Mesmo que João Ricardo siga como titular, Brenno deve ganhar vez em pelo menos uma partida.