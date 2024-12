Por que João Ricardo foi ignorado em "seleções" de melhores da Série A 2024

A força da influência do eixo sul-sudeste no futebol brasileiro segue, em 2024, sendo mais relevante do que os números e o bom senso. Para o goleiro João Ricardo, pilar do Fortaleza na campanha histórica na Série A deste ano, liderar estatísticas em comparação a todos os outros arqueiros e ser, notoriamente, grande destaque da posição no torneio, ainda é insuficiente para ser citado entre os melhores.

Não há justificativa estatística para o camisa 1 do Tricolor do Pici não ter sido eleito o melhor goleiro do Brasileirão desta temporada em premiação promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio de uma votação com a participação de jornalistas, treinadores e capitães dos clubes. O impacto de João Ricardo no Leão foi enorme e merece reconhecimento. Os números corroboram isso.

Com 36 anos, o goleiro não ficou fora de nenhuma partida sequer do Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Atuou como titular em todos os 38 jogos do time, recorte em que se estabeleceu como o arqueiro com mais defesas do certame, com 157, e mais defesas de finalizações dentro da área, com 89. Outro fator relevante é que João Ricardo conseguiu terminar 13 confrontos sem ser vazado.

Além disso, o goleiro tricolor ainda figura como o segundo em bolas defendidas (80%) e em gols evitados (14,77). Na eleição da CBF, o escolhido como melhor da posição foi John, do Botafogo, campeão da Série A, mas que tem números bem inferiores em relação ao arqueiro do Leão: menos defesas (93), menos defesas na área (46), menos defesas em chutes de fora da área (46 contra 67 de João Ricardo) e menos gols evitados (8,43).

Em outra premiação, na Bola de Prata, da ESPN, João Ricardo também foi ignorado, assim como o restante do elenco do time cearense. Afinal, nas duas “seleções” do Campeonato Brasileiro em questão, o Fortaleza não teve nenhum representante, mesmo sendo o quarto colocado da tabela. Nas votações, a “equipe ideal” foi composta por jogadores de cinco clubes: Botafogo (1º colocado), Palmeiras (2º), Internacional (5º) e Corinthians (7º).

Por outro lado, João Ricardo apareceu com destaque na lista formada pelo Sofascore, plataforma de referência na análise estatística do futebol, em escalação montada com base em desempenho. Nela, o arqueiro do Fortaleza teve nota geral de 7,42, a terceira maior entre todos os atletas da elite nacional, empatado com Raphael Veiga, do Palmeiras, e atrás de Rodrigo Garro (7,61), do Corinthians, e Matheus Pereira (7,51), do Cruzeiro.

"João Ricardo foi o melhor goleiro da Série A em 2024 pela consistência e excelência demonstradas ao longo da temporada. Mesmo com a concorrência de um reserva de alto nível como Santos, João mostrou-se implacável e foi peça-chave em vitórias e na conquista de pontos importantes em empates. Os números reforçam sua superioridade: com 80% de bolas defendidas, ele liderou o campeonato, registrando 157 defesas e 13 partidas sem sofrer gols. Além disso, teve a maior média de defesas por jogo, com 4,1, e atuou em todas as rodadas do Brasileirão", avaliou Lucas Mota, colunista e editor-chefe do Esportes O POVO.

Números de João Ricardo na Série A 2024:

38 jogos



39 gols sofridos



157 defesas (1°)



89 defesas em finalizações na área (1°)



80% de bolas defendidas (2°)



14.77 gols evitados (2°)



13 jogos sem sofrer gols (34%)



Fonte: Sofascore