Ceará e Fortaleza acertam as primeiras contratações na janela de transferências dos Estaduais

Foto: Reprodução/Instagram Lucas Lima e Lenilson Santos/Ferroviário AC Ao lado esquerdo, o atleta Lucas Lima, que foi recentemente comprado pelo Ceará. Ao lado direito, Allanzinho, contratado pelo Fortaleza.

O primeiro dia da janela de transferências domésticas foi movimentada para Ceará e Fortaleza, que acertaram reforços para a sequência da temporada. O Vovô contratou o volante Lucas Lima, que estava no São Bernardo-SP, enquanto o Leão adquiriu o atacante Allanzinho, destaque do Ferroviário neste início de ano.

Revelado pelo São Bento-SP, Lucas Lima já defendeu equipes como Atlético-GO e CRB-AL. Estava no São Bernardo desde o ano passado e, na atual edição do Campeonato Paulista, entrou em campo 12 vezes. O jogador de 24 anos tem o poder de marcação como característica, função que era procurada pelo Alvinegro para dar opção de maior combatividade dentre as peças do meio-campo.

No Paulistão, de acordo com o Sofascore, site especializado em estatísticas esportivas, o camisa 31 do São Bernardo tem média de 1,8 interceptação e 1,9 desarme por partida. Com a bola, Lucas Lima tem 81% de passes certos por jogo. Em Porangabuçu, ele disputará posição com Fernando Sobral, Lourenço e Richardson, além do polivalente Dieguinho.

O Ceará já buscava um primeiro volante no mercado da bola desde a janela anterior, encerrada em 28 de fevereiro, e chegou a tentar repatriar Charles, do Corinthians-SP, mas sem avanço nas conversas. O departamento de futebol, então, buscou reforço no Estadual de nível competitivo mais alto. O Alvinegro investiu para comprar Lucas Lima e adquiriu um percentual dos direitos econômicos.

Já o Fortaleza apostou em um destaque local. À procura de novas peças para o setor ofensivo, o Tricolor acertou com o atacante Allanzinho, que soma sete gols em 15 partidas pelo Ferroviário e é o artilheiro do Campeonato Cearense, ao lado de Lucero.

Cria do Santos-SP, o camisa 11 do Tubarão da Barra tem vínculo até abril e pré-contrato para renovar até o fim do ano, mas optou por aceitar a oferta do Leão. Ceará, Mirassol e Vitória também tinham interesse, mas o Fortaleza partiu na frente na disputa e levou a melhor. No elenco de Vojvoda, o ponta-esquerda de 24 anos terá de disputar posição com Moisés e Breno Lopes.

No Peixe, Allanzinho atuou ao lado de Felipe Jonatan e Marinho. O atacante do Leão, inclusive, conversou com o velho — e também futuro — companheiro ao final do Clássico das Cores do último sábado, 8, pela semifinal do Campeonato Cearense. Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, o jogador coral tinha chamado Marinho de "ícone do futebol".

Allanzinho será o sétimo reforço do Fortaleza para 2025, sendo o segundo para o ataque — o outro foi o colombiano Dylan Borrero. O clube do Pici ainda procura um centroavante no mercado da bola.