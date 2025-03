Ceará compra volante Lucas Lima, do São Bernardo, e reforça meio de campo

Foto: Neto Bonvino/EC São Bento Revelado no São Bento, Lucas Lima é o novo reforço do Ceará

O Ceará acertou a compra do volante Lucas Lima, de 24 anos, junto ao São Bernardo e deve anunciar o meio-campista ainda nesta segunda-feira, 10. O jogador é aguardado para se apresentar em Porangabuçu hoje e assinar contrato definitivo com o Alvinegro. Os valores da transação e a duração do vínculo são mantidos em sigilo por enquanto.

A diretoria alvinegra buscava um volante desde a janela anterior. Charles, do Corinthians, chegou a ser alvo do clube, mas as negociações não avançaram. Internamente, a avaliação era de que havia carência no setor por um atleta com perfil de marcação e combatividade no meio de campo.

Até então, o único jogador do elenco com características predominantemente defensivas na posição era Richardson. Além dele, Lucas Lima terá como companheiros de volância no Ceará Fernando Sobral, Lourenço e Dieguinho.

Carreira de Lucas Lima

Revelado na base do São Bento-SP, Lucas Lima é o primeiro reforço do Ceará na janela extra de transferências para jogadores que disputaram os Estaduais, iniciada nesta segunda-feira, com encerramento previsto para 11 de abril.

Destaque na campanha de acesso do São Bento no Campeonato Paulista de 2022, Lucas Lima foi comprado pelo São Bernardo em março de 2023. Com a transação concretizada, ele se tornou o primeiro jogador revelado na base do Azulão Sorocabano a ser vendido nos últimos 34 anos.

Ainda em 2023, o São Bernardo o emprestou ao CRB para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. No clube alagoano, disputou 35 jogos, sendo 33 como titular, marcou dois gols e deu uma assistência.

Na temporada seguinte, defendeu o São Bernardo na Série C. O time paulista brigou pelo acesso, chegou à segunda fase, mas não alcançou os pontos necessários para subir para a Série B. No ano inteiro, Lucas Lima disputou 29 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência.

Em 2024, o volante disputou 12 partidas pelo São Bernardo no Campeonato Paulista antes de ser negociado com o Ceará.