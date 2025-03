Júlio Salles, o narrador de todos os esportes, morre aos 83 anos

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Júlio Salles é um ícone da crônica esportiva cearense

"Mata, Leão". Era assim que o paraense de nascimento e cearense de coração Antônio Júlio Cruz de Salles dava desfecho ao vibrante grito de gol, seguido do preciso relato do lance, nas ondas do rádio que ecoavam pelo Estado e mexiam com o imaginário de milhares de torcedores que compartilhavam da mesma paixão dele: o Fortaleza Esporte Clube.

O Veterano, como era conhecido pelos colegas da crônica esportiva, descansou. Pouco mais de um mês depois da última vez em empunhou o microfone para narrar um jogo — no primeiro Clássico-Rei de 2025 —, o que fez por mais de 60 anos, Júlio Salles faleceu ontem, aos 83 anos, em Fortaleza. O ícone da imprensa cearense, no mês passado, tinha sido submetido a cirurgia para retirada de um câncer no estômago, depois contraiu uma pneumonia e estava internado.

"Até logo, até já. Eu amo a todos vocês, do fundo do meu coração. Vamos em frente, vamos trabalhar", despediu-se Júlio dos ouvintes da Rádio Assunção, em 8 de fevereiro, antes da bola rolar para Fortaleza x Ceará. O Narrador de Todos os Esportes contou a história de dezenas — talvez até uma centena — de clássicos, mas aquele foi especial. Foi a despedida de um gigante de um ofício que tanto amou e de um público que tanto o prestigiou.

"Foi uma referência da narração precisa, vibrante, emoção do gol, emoção de trabalhar: de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo... A gente perde uma referência, mas fica o legado do pai", relatou Mário Salles, também narrador e filho de Júlio, em entrevista à Jovem Pan News Fortaleza.

Pai de oito filhos e avô de 15 netos, o radialista deixa o amor pelo trabalho e a paixão pelo Fortaleza como legados. Ainda em Belém (PA), aos 13 anos, ele se aventurou na Rádio Marajoara, com participações em programas. Chegou ao Ceará na década de 1960 e emprestou sua voz às rádios Iracema, Verdes Mares, Uirapuru e Ceará Rádio Clube. Cobriu in loco as Copas do Mundo de 1982, na Espanha, e 1986, no México.

A terça-feira, 11, foi de homenagens a partir do fim da manhã, quando os familiares comunicaram o falecimento de Júlio Salles. Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Federação, jornalistas, o prefeito Evandro Leitão (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT) lamentaram. O Tricolor de Aço, como o narrador gostava de se referir ao time de coração, disse que ele "nunca deixará de ser a voz do Fortaleza".

Júlio escolheu torcer para o Leão pelas cores, as mesmas da bandeira do Pará. Com emoção de sobra, eternizou narrações como o gol de Rinaldo na final do Campeonato Cearense de 2007, o tetracampeonato estadual do Fortaleza em 2010 e o fim da fila de títulos, em 2000. "Você tem todo o direito de torcer para qualquer time, mas o Júlio tinha uma conduta irrepreensível. Era vibrante, um narrador de mão cheia", ponderou Sérgio Ponte, apresentador da Rádio O POVO CBN.

O narrador fez parcerias duradouras e marcantes na imprensa cearense, ao lado de Vilar Marques, Wilton Bezerra, Jota Lacerda e Aluísio Lima, setorista do Fortaleza na Assunção, além de amizades com concorrentes de emissoras, mas companheiros de vida, como Gomes Farias, Tom Barros e Miguel Júnior. Perfeccionista, Júlio se cobrava para não errar nome de atletas, fazia questão de se inteirar das notícias e também cobrava excelência de quem o cercava.

"A crônica esportiva do Nordeste teve em Júlio Salles um dos seus maiores nomes. Voz potente, preciso na narração, vibrante e arrebatador no grito de gol", exaltou Wilton, comentarista ao lado de Júlio Salles por décadas. "Uma memória incrível. Ele lembrava de dados, fatos, lances, datas, nomes de jogadores", destacou Jota Lacerda, companheiro em transmissões de jogos e programas.

O velório, aberto ao público, será na manhã de hoje, a partir das 8 horas, na Funerária Ethernus.