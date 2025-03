Dorival Júnior é demitido da seleção brasileira

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Técnico Dorival Júnior na chegada ao SoFi Stadium para o jogo Brasil x Costa Rica, pela Copa América 2024

A CBF demitiu ontem Dorival Júnior do cargo de técnico da seleção brasileira. O desligamento do profissional de 62 anos ocorre após a goleada vexatória sofrida para a Argentina nessa terça-feira, 25, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O comandante assumiu a Amarelinha em janeiro do ano passado. No período, esteve à frente da seleção em 16 partidas, nas quais acumulou sete vitórias, sete empates e duas derrotasm com aproveitamento de apenas 58%.

Além da goleada para a Argentina, Dorival também ficou marcado pelo baixo rendimento da equipe na Copa América de 2024. No torneio, o time fez apenas cinco pontos na fase de grupos e caiu nas quartas de final para o Uruguai, sendo derrotada nos pênaltis após empate sem gols.

A seleção brasileira caminha para o quarto treinador desde a saída de Tite. O ciclo para a Copa de 2026 começou com o interino Ramon Menezes, substituído por Fernando Diniz, que a princípio seria o "tapa buraco" para a vinda, que não ocorreu, de Carlo Ancelotti. Depois do ex-técnico do Fluminense, Dorival Júnior assumiu a equipe.

Na coletiva que anunciou a saída do técnico, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, despistou sobre um nome em específico e afirmou que todos serão informados em um "momento oportuno".

"Tudo o que era colocado, que tinha contato com A, B ou C, em nenhum momento passou pelo presidente. Agora, sim, vamos buscar substituto para dar continuidade ao trabalho na seleção brasileira", afirmou o dirigente.

Mesmo sem indicar um nome, as especulações apontam que o principal nome para suceder o treinador é o de Jorge Jesus. O treinador português passou a ser ventilado já na quarta-feira pós-goleada para a Argentina. Um dos empecilhos que poderiam impedir a contratação dele seriam os problemas que teve com o atacante Neymar no Al Hilal, time que treina atualmente.

O treinador ganhou destaque no futebol brasileiro após passagem histórica pelo Flamengo. Desde antes disso, no Benfica, já manifestava desejo de treinar a Canarinho. Segundo o repórter Cícero Mello, da ESPN, o português estaria disposto a pagar a própria multa rescisória para dirigir a seleção.

Além de Jorge Jesus, o nome de Carlo Ancelotti voltou a ser especulado no comando da seleção. O italiano possui contrato até o meio de 2026, período onde a Copa do Mundo é jogada, forçando pagamento de multa ao Real Madrid ou uma eventual demissão por parte da equipe espanhola.