No Chile, Fortaleza encara o Colo-Colo pela Libertadores sob clima de rivalidade

Foto: AURÉLIO ALVES Marinho é titular no ataque do Leão

Após estrear com uma derrota acachapante para o Racing-ARG, na Arena Castelão, o Fortaleza tentará, na noite de hoje, recuperar-se na Copa Libertadores e afastar a má impressão deixada contra os argentinos. Para isso, o Leão do Pici terá que superar o Colo-Colo no Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile, às 21 horas, em duelo da segunda rodada do torneio continental.

Até pelo contexto recente, de briga no tribunal por conta do centroavante argentino Lucero, que trocou o Cacique pelo Tricolor no início de 2023, em uma transação envolta em polêmica, a tendência é de que o clube cearense encontre um ambiente hostil em Santiago, de rivalidade e provocação. O atual camisa 9 do Leão, visto como “traidor” por parte dos torcedores do Colo-Colo, também não deve viver um clima amigável em terras chilenas.

Em paralelo aos bastidores aquecidos, o jogo em si também representa bastante para as pretensões dos dois clubes na Libertadores. Inevitavelmente, trata-se de um confronto direto pelo G-2 do Grupo E, zona que garante classificação às oitavas de final da competição. Com a derrota na estreia, o Fortaleza ocupa a lanterna da chave, enquanto o Colo-Colo tem um ponto somado.

As duas equipes, inclusive, chegam em momentos semelhantes na temporada: de instabilidade. O Fortaleza, extremamente pressionado e questionado por parte da torcida, não tem conseguido desempenhar um bom futebol nem conquistado resultados positivos. À exceção da vitória sobre o Fluminense, na estreia do Brasileirão, o elenco comandado pelo técnico Vojvoda amargou quatro derrotas e dois empates nos sete jogos passados.

O Colo-Colo, por sua vez, venceu apenas quatro das 11 partidas que disputou neste ano. A equipe, liderada pelo técnico Jorge Almirón, soma três empates nos últimos três confrontos, válidos pelo Campeonato Chileno — no qual ocupa a 10ª colocação —, Copa do Chile e Libertadores. No elenco, destaque para o atacante Javier Correa, artilheiro do time em 2025, e o experiente volante Arturo Vidal.

Em relação ao retrospecto dos clubes, o número de encontros é curto: dois jogos, ambos na fase de grupos da Copa Libertadores de 2022. Naquele ano, Fortaleza e Colo-Colo também integraram a mesma chave no certame – Alianza Lima, do Peru, e o River Plate, da Argentina, eram os outros times. No duelo de ida, realizado na Arena Castelão, os chilenos levaram a melhor e venceram por 2 a 1.



Na volta, as equipes se enfrentaram em um cenário diferente e decisivo: empatados com os mesmos sete pontos e sendo rivais na última rodada, valendo vaga nas oitavas. Com a bola rolando, o Leão teve personalidade, dominou os donos da casa e venceu por 4 a 3, tornando-se carrasco do Cacique e se classificando de forma inédita para a fase mata-mata da Libertadores.

Para a partida, Vojvoda não deve contar com o zagueiro Brítez, os laterais Tinga e Mancuso, os meias Pochettino e Pedro Augusto e o atacante Breno Lopes, todos entregues ao departamento médico. Vale ressaltar que a delegação tricolor viajou para o Chile em voo fretado, saindo de São Paulo.

Colo-Colo-CHI x Fortaleza: ficha técnica



Colo-Colo-CHI

4-5-1: Brayan Cortés; Isla, Saldivia, Vegas e Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Lucas Cepeda e Claudio Aquino; Javier Correa. Téc: Jorge Almirón

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Titi; Yago Pikachu, Lucas Sasha, Pol Fernández, Martínez e Diogo Barbosa; Lucero e Marinho. Téc: Vojvoda

Local: Monumental David Arellano, em Santiago-CHI

Data: 10/4/2025

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Gustavo Tejera-URU

Assistentes: Carlos Barreiro-URU e Andres Nievas-URU

VAR: Andrés Cunha-URU

Transmissão: Disney+, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO