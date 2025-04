Em duelo de Leões, Fortaleza visita o Vitória de olho no G-4 da Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Deyverson deve seguir como titular no ataque tricolor

Vindo de três empates consecutivos, o Fortaleza quer encerrar a sequência sem triunfos e, para isso, terá que superar o Vitória, adversário de hoje, às 21h30min, no Barradão, em Salvador (BA), pela quarta rodada da Série A. No duelo de Leões, quatro pontos separam as equipes na tabela: o Tricolor é o sétimo, com cinco, enquanto o Rubro-Negro é o vice-lanterna, com um.

Será a segunda vez que as equipes se encaram nesta temporada. A primeira aconteceu em fevereiro, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Naquela ocasião, em partida disputada na Arena Castelão, o Fortaleza até saiu na frente no placar, com gol de Lucero, mas viu o Vitória virar no segundo tempo, com Gustavo Mosquito e Gabriel Baralhas.

No cenário atual, os rivais nordestinos vivem momentos semelhantes, marcados por instabilidade dentro de campo e pressão fora dele. O Fortaleza, na rodada passada do Campeonato Brasileiro, contra o Inter, na capital cearense, até mostrou certa evolução em comparação ao que vinha apresentando nos jogos anteriores, mas ainda não teve a eficiência necessária para conquistar o resultado positivo — o duelo terminou 0 a 0.

No recorte das últimas dez partidas que disputou, o Leão do Pici venceu somente duas: o Ferroviário, na semifinal do Campeonato Cearense, e o Fluminense, na estreia da Série A. Nos demais confrontos, amargou quatro derrotas e quatro empates, o que explica o cenário de pressão vivido pelo clube, potencializado também por más atuações e pelo vice estadual.

Do lado do Vitória, a fase é tão ruim quanto a do Tricolor. Após um bom início de ano, em que emplacou uma sequência de invencibilidade, o Rubro-Negro caiu de rendimento na metade de março, quando passou a ter diversos baques: eliminação precoce na Copa do Brasil e vice-campeonato estadual, perdendo a decisão para o Bahia. Na Série A, o Leão da Barra ainda não venceu nenhum jogo e soma dois reveses e um empate.

O clube baiano, vale ressaltar, vive um jejum de sete jogos seguidos sem triunfo. Até pela necessidade da vitória que os dois times possuem para afastar o mau momento, a tendência é de que o duelo no Barradão seja acirrado e tenso. Um novo empate, embora as circunstâncias favoreçam ao Fortaleza — que está invicto na Série A de 2025 —, não é bom para o contexto de nenhuma das equipes.

Para a partida, o técnico Vojvoda não contará com o atacante Moisés, lesionado, e o goleiro Brenno, expulso contra o Internacional. Além da dupla, o comandante argentino tem outras ausências, como a do zagueiro Brítez, do lateral Tinga, do meia Pochettino e do ponta Breno Lopes, todos entregues ao departamento médico.

Já Thiago Carpini deve ter quase todo o elenco à disposição, exceto Renato Kayzer. O centroavante ex-Fortaleza, que foi comprado pelo Vitória por R$ 5 milhões, segue em período de transição após uma lesão na parte posterior da coxa, ocorrida quando ainda defendia o Tricolor.

Vitória x Fortaleza: ficha técnica

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson. Téc: Thiago Carpini

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Yago Pikachu, Lucas Sasha, Matheus Rossetto, Martínez e Mancuso; Marinho e Deyverson. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

Data: 16/4/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Raphael Claus-Fifa/SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro/SP e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa/SP

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO