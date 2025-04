Galeano ganha confiança de Condé, cresce de rendimento e se firma no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Galeano se tornou titular no ataque do Vovô

Cada vez mais ciente de como deve atuar na Série A, o Ceará vem contando com boa fase individual de peças que potencializam o coletivo. E uma delas é a do ponta Galeano. Voluntarioso e com boa velocidade, o paraguaio se tornou um nome importante no setor ofensivo da equipe do técnico Léo Condé.

Todavia, é válido ressaltar que, no começo da temporada, o cenário era bem diferente do atual. Apesar de ter iniciado o ano como titular, o jogador foi criticado pela torcida por atuações ruins e, consequentemente, perdeu espaço no time.

O panorama só voltou a mudar no duelo diante do Confiança-SE, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, em que o camisa 27 entrou no segundo tempo e marcou o gol de empate do Alvinegro após ficar em desvantagem por 2 a 0. Nos pênaltis, o Vovô conquistou a classificação.

Uma semana depois, Galeano voltou a brilhar com dois tentos assinalados ante a Juazeirense-BA, pela Copa do Nordeste. Posteriormente, também balançou as redes diante do Bahia, em derrota por 3 a 2, fora de casa.

"Trabalhei bastante para chegar nesse nível. O Léo Condé me deu muita confiança, isso também é muito importante. Os primeiros jogos foram difíceis, mas, graças a Deus, consegui trabalhar e agora estou bem. Aqui não tem titular, quem está bem, joga", comentou o paraguaio, em entrevista coletiva na tarde de ontem.

A presença do atacante em campo se tornou ainda mais constante após a lesão de Pedro Henrique. Com mais minutos, ele mostrou evolução no entendimento tático da equipe e agora desponta como uma das peças cruciais do Vovô.

Com Galeano provavelmente como titular, o Ceará entrará em campo na próxima segunda-feira, 21, para encarar o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela quinta rodada da Série A. Ciente da relevância da partida, o camisa 27 projetou uma boa atuação em terras baianas.

"O Bahia é um time que tem bons jogadores e um bom treinador, mas a gente tem trabalhado bem. Estamos preparados. É um jogo importante, cada jogo para nós é uma final. É chegar na segunda, fazer nosso jogo e trazer uma vitória", ressaltou.

O atacante relembrou o revés para o Esquadrão no Nordestão e deixou claro que o resultado negativo serviu de lição para o elenco do Alvinegro de Porangabuçu.

"No primeiro jogo contra o Bahia, a gente entrou bem abaixo e eles entraram muito bem. Esse jogo serviu para trabalharmos algumas coisas que tínhamos que melhorar: a concentração, a bola parada. Nós melhoramos bastante", ponderou o paraguaio, que tem sido titular ao lado de Aylon e Pedro Raul.

Ao todo, Galeano disputou 18 jogos com a camisa do Ceará em 2025, sendo titular em 12. De acordo com o site oGol, são quatro gols marcados e uma assistência cedida em 1.074 munutos em campo.