Ceará e Fortaleza recebem adversárias pelos Brasileirões Femininos A3 e A2

O futebol feminino cearense está de agenda e campos cheios hoje. Às 15 horas, o Ceará irá receber o Iape-MA na Cidade Vozão, em Itaitinga, pela primeira rodada da Série A3 do Brasileirão. No mesmo horário, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, o Fortaleza joga diante do Ação-MT, pela segunda rodada da Série A2. A partida das Leoas contará com transmissão da TV Leão.

O Vovô chega ao certame após a conquista do Campeonato Cearense Feminino de 2024. Apesar da desistência na Série A2 no primeiro semestre daquele ano, com uma nova equipe montada nos meses finais o time conseguiu por mais uma vez faturar o Estadual, o que o habilitou para voltar a disputar a competição nacional e também a Copa do Brasil e iniciar um novo momento com a modalidade.

Para a temporada de 2025, foram mantidas a zagueira e lateral-esquerda Lana, a volante Natiele e as atacantes Jady e Kaillany entre as campeãs estaduais, mas o elenco passou por uma grande renovação. O perfil das contratadas foi alinhada ao estilo de jogo que o técnico Erivelton Viana quer do Ceará em 2025 e que poderá levar o grupo à meta principal do ano: o acesso de retorno à Série A2.

Foram contratadas as goleiras Lia (ex-Pérolas Negras-RJ) e Amanda (ex-Athletico-PR); as laterais Cosma (ex-R4), Fran (ex-UDA-AL), Moana (ex-Fortaleza) e Shakira (ex-São José), as zagueiras Luiza (ex-Kashima-PB) e Ale (ex-Athletico-PR), as meio-campistas Bia (ex-Botafogo), Suy (ex-São José) e Gi (ex-Vitória), a volante Thafila (ex-Operário), e as atacantes Dudinha (ex-Itabirito), Jojo (ex-Athletico-PR) e Dri (ex-Ramat Hasharon).

Do lado do Fortaleza, na primeira primeira rodada, o time comandado por Erandir empatou em 1 a 1 diante do Mixto, fora de casa. O gol tricolor ocorreu aos 37 minutos do segundo tempo e saiu dos pés de Isabella. Com o resultado, as Leoas ocupam a quarta colocação na chave com um ponto somado e precisam de uma vitória para brigar nas primeiras colocações.

O adversário, Ação-MT, chega em uma posição mais confortável. O time mato-grossense é líder do Grupo B — chave em que o Tricolor disputa posição também com Vitória, Itacoatiara, Remo, Atlético Rio Negro, Paysandu e Mixto — com três pontos e um ótimo saldo de gol após vencer o Paysandu por 5 a 0, em casa.

Apesar do adversário forte, o Fortaleza sabe da importância do embate para a meta de acesso à Série A1 e chegará completo para o jogo, conforme destacado pela meia Andressa Anjos.

"Sabemos que precisamos somar esses três pontos, principalmente quando jogamos em casa. [...] Estou confiando muito no grupo, um grupo sonhador e trabalhador, que me faz acreditar que amanhã vamos sair com a vitória e conquistar nosso primeiro triunfo na competição", salientou.