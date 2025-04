Pressionados, Sport e Fortaleza fazem jogo tenso pela Série A buscando amenizar crise

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Lucas Sasha deve ser titular no meio-campo do Leão

Em duelo de Leões nordestinos, o Fortaleza visita o Sport hoje, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), às 20 horas, em jogo da sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O clássico regional coloca frente a frente dois clubes em situações semelhantes na temporada: ambos estão pressionados pela torcida, vivem uma crise interna e amargam um incômodo jejum de vitórias.

Pelo lado tricolor, embora os resultados recentes não sejam positivos, o desempenho em campo, sobretudo nos últimos três jogos, contra Vitória e Palmeiras, pelo Brasileirão, e o Atlético Bucaramanga-COL, pela Libertadores, criou uma nova perspectiva de evolução e melhora. Ainda assim, para resolver os problemas, o time comandado por Vojvoda precisa de triunfos.

E isso não acontece há sete partidas consecutivas. Neste recorte, o time cearense foi derrotado três vezes, por Vitória, Palmeiras e Racing-ARG, além de dois empates, diante do Internacional e Bucaramanga. No duelo contra o Colo-Colo-CHI, a partida foi encerrada antecipadamente com o placar em 0 a 0, por conta da invasão de torcedores no gramado do Monumental Arellano, no Chile.

Na Série A, o cenário do Fortaleza pede uma reação imediata para que o elenco evite entrar em uma espiral ainda mais negativa. No torneio nacional, nenhuma vitória nos últimos quatro jogos — o único triunfo aconteceu na primeira rodada, sobre o Fluminense. Na 14ª posição, com cinco pontos, o Leão do Pici corre o risco de entrar na zona de rebaixamento caso não derrote o Sport.

O Rubro-Negro vive um cenário pior. A equipe pernambucana também não vence há sete jogos, como o Fortaleza, mas com uma diferença: são cinco derrotas consecutivas, quatro delas pelo Campeonato Brasileiro, no qual é o lanterna, com um ponto somado. Dentre todos os participantes da elite nacional deste ano, o Leão da Ilha é o único que não venceu nenhum adversário.

Mesmo com todos os questionamentos da torcida em relação ao trabalho do técnico Pepa, a diretoria do Sport optou por mantê-lo no comando — decisão que, consequentemente, tem gerado enorme insatisfação nos rubro-negros. Para o duelo contra o Fortaleza, o português deve contar com alguns importantes desfalques. O volante Rivera, contratação mais cara da história do clube, está suspenso.

Outros titulares, como o meio-campista Sérgio Oliveira e o atacante Pablo, artilheiro do Sport em 2025, são dúvidas. Em contraponto, Pepa tem os retornos dos laterais Matheus Alexandre e Igor Cariús. Vojvoda, por sua vez, também tem uma lista considerável de ausências, com Marinho, Martínez, Brítez e Moisés lesionados, Pochettino em transição, David Luiz em protocolo de concussão e Rodrigo aprimorando o condicionamento físico.

Sport x Fortaleza: ficha técnica

Sport

4-3-3: Caíque França; Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico; Zé Lucas, Du Queiroz e Sérgio Oliveira (Titi Ortíz); Carlos Alberto (Lucas Lima), Barletta e Paciência. Téc: Pepa

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Tinga, Kuscevic e Gustavo Mancha; Mancuso, Lucas Sasha, Pol Fernández, Calebe e Diogo Barbosa; Breno Lopes e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Ilha do Retiro, no Recife (PE)

Data: 26/4/2025

Horário: 20 horas

Árbitro: Matheus Delgado/SP

Assistentes: Alex Ang/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP

VAR: Rodolpho Toski/PR

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO