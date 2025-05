Ceará x Vitória servirá de teste para biometria facial no PV

Foto: Lucas Emanuel/FCF Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

A partida entre Ceará e Vitória-BA, que acontece neste sábado, 3, às 18h30min, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, servirá de teste para o sistema de reconhecimento facial do estádio Presidente Vargas (PV). O uso da tecnologia do equipamento, porém, será restrito ao público do setor social, conforme divulgado pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT).

Ainda de acordo com o petista, os torcedores que ainda não cadastraram a biometria poderão assistir à partida entre o Vovô e o Leão Baiano normalmente. No sábado seguinte, dia 10, no duelo entre Fortaleza e Juventude-RS, que também ocorrerá no PV, o acesso por reconhecimento facial na praça esportiva será ampliado aos demais setores.

O sistema implementado no Presidente Vargas utiliza a mesma base de dados da Arena Castelão, estádio em que a tecnologia passou a ser efetivamente usada no dia 15 de março, momento em que todos torcedores começaram a ter obrigatoriedade do cadastro biométrico para assistir a partidas na arquibancada.