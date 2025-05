Fortaleza e Colo-Colo se reencontram na Libertadores após jogo caótico no Chile

Foto: Samuel Setubal Deyverson é esperança de gols do Tricolor do Pici

Após um duelo caótico no Chile, marcado por mortes fora do estádio, invasão de campo e encerramento da partida aos 24 minutos do segundo tempo, Fortaleza e Colo-Colo se reencontram na noite de hoje, às 21h30min, desta vez na Arena Castelão, na capital cearense, para um novo confronto pela Copa Libertadores. O jogo, válido pela quarta rodada, é crucial para as pretensões das duas equipes na competição.



Diante dos acontecimentos no Monumental David Arellano, em Santiago, a Conmebol declarou o Fortaleza vencedor do embate, pelo placar de 3 a 0 – quando o jogo foi paralisado, os times empatavam sem gols. Com isso, o Tricolor do Pici passou a somar quatro pontos, mesmo número do Racing-ARG (2º) e um a menos que o Bucaramanga-COL (1º), embolando o Grupo E.



Ou seja, caso o Leão derrote o Colo-Colo no Gigante da Boa Vista, o clube cearense garante presença na zona de classificação às oitavas de final nesta rodada, já que Bucaramanga e Racing se enfrentam na Colômbia. Na hipótese de empate neste confronto e triunfo do Tricolor, a equipe comandada pelo técnico Vojvoda terminaria como líder da chave, contexto importante para amenizar a atual crise que o clube vive.



E por citar o nome de Vojvoda, o técnico argentino viverá mais um momento marcante pelo Fortaleza. Isso porque, diante do time chileno, o comandante chegará à marca de 300 jogos pelo Tricolor, feito nunca antes alcançado por um treinador na história do clube. No domingo passado, o “Profe” completou quatro anos de trabalho no Pici.



Para o Colo-Colo, a partida é vista como a “mais importante do ano”, conforme destacou Aníbal Mosa, presidente da instituição, em entrevista. Lanterna do grupo, com dois pontos, o Cacique, se vencer, não só ultrapassa o Fortaleza, como também tem a chance de dormir no G-2, a depender do resultado de Bucaramanga e Racing.



Assim como o Fortaleza, o clube chileno encara uma fase difícil na temporada e busca uma “virada de chave”. O Cacique venceu somente um de seus últimos sete jogos mais recentes — divididos entre a Liga Chilena e a Libertadores. O Leão, por sua vez, amarga um jejum ainda maior: nenhum triunfo nos últimos sete confrontos.



Além de ter sido declarado perdedor no duelo contra o Tricolor, no Chile, o Colo-Colo sofreu outras punições da entidade. Uma delas é a de não poder ter presença de torcedores em jogos fora de casa. Apesar disso, adeptos do Cacique foram vistos na capital cearense em busca de ingressos, cenário que ligou o alerta do Leão quanto às questões de segurança.



Em relação aos desfalques, Vojvoda pode ter até sete. O atacante Moisés e os laterais Tinga e Diogo Barbosa, lesionados, devem ser ausências confirmadas. Há outros quatro jogadores como dúvidas: os zagueiros Gastón Ávila, Brítez e Gustavo Mancha, e o volante Rodrigo. Jorge Almirón, técnico do Colo-Colo, tem força total do elenco para o duelo.

​

Fortaleza x Colo-Colo: ficha técnica

Fortaleza



4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, David Luiz e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pol Fernández e Martínez; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Vojvoda.

Colo-Colo



3-5-2: Brayan Cortés; Alan Saldivia, Emiliano Amor y Sebastián Vegas; Mauricio Isla, Esteban Pavez, Arturo Vidal, Claudio Aquino e Erick Wiemberg; Lucas Cepeda e Javier Correa. Téc: Jorge Almirón.

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 6/5/2025

Horário: 21h30min (de Brasília)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Tulio Moreno (VEN) e Erizon Nieto (VEN)

VAR: Antonio Garcia (URU)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, e Paramount+ (streaming)