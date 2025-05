Goleada sobre o Colo-Colo pode ter importante efeito emocional no Fortaleza

Foto: Samuel Setubal/O POVO Fortaleza e Colo-Colo se enfrentaram na Arena Castelão pela Libertadores.

Nada melhor que uma atuação imponente, seguida de uma goleada em uma Noite de Copa, para espantar o clima de crise pelas bandas do Pici. Para o Fortaleza, a convincente vitória sobre o Colo-Colo-CHI, na Arena Castelão, por 4 a 0, representou muito mais do que os três pontos na Libertadores: foi, além de um suspiro de alívio, um importantíssimo fator emocional para os próximos confrontos.

Da perspectiva do elenco, que vinha de sete jogos consecutivos sem um triunfo oficial, o resultado serve como injeção de ânimo e confiança, elementos primordiais no futebol. A boa atuação em campo, com intensidade nas fases defensiva e ofensiva, volume de jogo no último terço e um completo domínio sobre o rival chileno, foram outras nuances da partida que renovam os ares do Tricolor.

Da perspectiva da torcida, muito insatisfeita com o Fortaleza nesta temporada — e com razão, por toda a expectativa criada, sobretudo pela campanha histórica no Brasileirão de 2024 —, a vitória traz uma mensagem clara de que, sim, o time pode render mais do que vinha rendendo. Apesar de o Leão ter demonstrado evolução em alguns jogos recentes, como contra o São Paulo, faltava o mais importante, que é vencer.

Da perspectiva do treinador Vojvoda, pressionado, criticado e questionado por parte da torcida, a partida talvez tenha servido para fortalecer algumas convicções, principalmente na estrutura do time titular. É bem verdade que o argentino gosta de rodar o elenco entre as partidas, mas, diante de tanta dificuldade, estabelecer 11 jogadores principais pode ser um caminho seguro a se seguir.

O sistema defensivo com a linha de quatro, com Mancuso e Bruno Pacheco nas laterais, e o ótimo Gustavo Mancha sendo referência na zaga, vem funcionando. O meio-campo, com Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Martínez, parece ser o melhor trio disponível, enquanto no ataque, Breno Lopes, Deyverson e Marinho também mostraram sinergia. Lucero, que entrou no segundo tempo e fechou a goleada, tem crescido de produção.

"Não é que eu não queira repetir o time. Eu quero repetir, quero vencer, quero que os jogadores ganhem confiança. Mas existem situações particulares. Jogamos quatro partidas por três competições diferentes, em três cidades distintas. Agora, tivemos a oportunidade de quatro dias de descanso e conseguimos recuperar muitos jogadores fisicamente. Isso é importante”, explicou Vojvoda em coletiva após o duelo contra o Colo-Colo.

Mas de nada adianta se, no próximo sábado, dia 10, contra o Juventude, no Presidente Vargas (CE), o Fortaleza não repetir uma atuação semelhante e, principalmente, conquistar uma nova vitória. O desafio agora é manter o processo de evolução, restabelecer a sintonia com a torcida e chegar à parada para o Super Mundial, no meio da temporada, em situação mais tranquila do que o caos que viveu recentemente.