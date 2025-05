Sistema defensivo do Fortaleza evolui e pode ser trunfo em reação na temporada

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Goleiro João Ricardo foi um dos responsáveis pela subida de produção defensiva do Fortaleza

Se no início da semana o Fortaleza amargava sete jogos sem vitórias, após a goleada sobre o Colo-Colo, pela Libertadores, o contexto mudou: agora são cinco partidas de invencibilidade, sequência que conta também com quatro empates. Neste recorte, um fator positivo chamou atenção: a evolução do sistema defensivo do Leão do Pici.

Nos cinco duelos que acumula sem derrotas, o Tricolor sofreu somente dois gols, um contra o Atlético Bucaramanga-COL, de pênalti, e outro no embate diante do Retrô-PE — ambos os jogos terminaram com o placar de 1 a 1. Nestes confrontos, o técnico Vojvoda variou entre o esquema 3-5-2, utilizando três zagueiros de ofício, e o 4-3-3, em que pôde fortalecer o ataque escalando mais um jogador para ocupar o último terço do campo.

Independentemente da formação, um nome tem sido o pilar da defesa do Leão: João Ricardo. O goleiro, decisivo e muito consistente, é um diferencial importante para o Fortaleza nas partidas. Contra o São Paulo, por exemplo, no empate sem gols no Morumbi pela sétima rodada da Série A, o arqueiro tricolor fez defesas cruciais com a bola rolando e ainda pegou uma penalidade cobrada por Ferreirinha, no segundo tempo.

Conforme levantamento do site especializado em estatísticas SofaScore, João Ricardo lidera diversas estatísticas importantes na posição na elite do Campeonato Brasileiro, considerando as edições entre 2022 e 2025. Entre elas, estão o de ter mais pênaltis defendidos (5), mais defesas (396), mais defesas de dentro da área (219) e, além das valências defensivas, ele foi quem mais acertou passes longos (656). Os números corroboram as atuações e o colocam entre os melhores do país debaixo da baliza.

Outro destaque do setor tem sido o jovem Gustavo Mancha. O zagueiro, contratado em 2024 do Palmeiras para integrar o sub-20 do Leão, subiu para o profissional nesta temporada e, com personalidade, assumiu a titularidade do time comandado pelo técnico Vojvoda. Em meio a figuras fortes do elenco, como Kuscevic, David Luiz e Titi, o atleta de 20 anos não sentiu o peso e correspondeu às oportunidades.

Kuscevic, que foi a referência da zaga no ano anterior, segue sendo destaque do time na atual temporada. David Luiz, após um início oscilante, também se estabeleceu e tem protagonizado bons jogos quando acionado. Com o retorno de Brítez, recuperado de lesão, Vojvoda ganha mais uma ótima opção para o setor, que também conta com Gastón Ávila – este já sem tanto espaço.

Ter solidez defensiva foi um trunfo fundamental para o sucesso do Fortaleza na campanha do Brasileirão de 2024, quando a equipe conseguia absorver a pressão do adversário e era eficiente nas chances que criava no ataque, boa parte oriunda de transições em velocidade. Aos poucos, Vojvoda parece estar firmando esse modelo de jogo na equipe deste ano.