Com moral após goleada, Fortaleza encara o Juventude querendo deixar o Z-4 da Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Zagueiro Gustavo Mancha vem sendo destaque individual do Fortaleza

Com a confiança em alta após golear o Colo-Colo-CHI pela Libertadores, o Fortaleza quer afastar de vez qualquer desconfiança e embalar na temporada. Para isso, o Leão do Pici terá de superar o Juventude-RS, neste sábado, 10, às 16 horas, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, em duelo válido pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida coloca frente a frente duas equipes em contextos quase idênticos no certame.

Ambos os times estão com sete pontos e vivem o perigo da zona de rebaixamento. O Leão, por ter menos vitórias, é o 17º da tabela — ou seja, o primeiro do Z-4 —, atrás do Mirassol (16º) e do Jaconero (15º). Outra semelhança entre o clube cearense e o gaúcho é que nenhum dos dois venceu nas últimas quatro partidas pelo torneio nacional.

“A gente está em uma fase que entendemos que não é boa, assim como nossa colocação (na Série A). Mas a gente está mantendo o foco e a perseverança nos treinos e no dia a dia. O Presidente Vargas é a nossa segunda casa, então não tem desculpa. Vamos buscar a vitória. É muito importante sairmos dessa zona (de rebaixamento) o mais rápido possível”, enfatizou Gustavo Mancha, zagueiro do Fortaleza.

Apesar das equivalências, o Fortaleza chega para a partida em um momento melhor. Os comandados de Juan Pablo Vojvoda tiveram duas boas atuações recentes, no empate contra o São Paulo, no Morumbi, na capital paulista, e na vitória sobre o Colo-Colo, na Arena Castelão. O fato de jogar em casa e o ótimo retrospecto que possui contra o Juventude são outros elementos que criam um ambiente favorável ao Leão para o confronto.

Na história, Leão e Jaconero se enfrentaram 20 vezes, com nove vitórias do Tricolor, nove empates e apenas dois triunfos do Alviverde, sendo o último em 2009, pela Série B daquele ano. Ao todo, o clube cearense tem dez partidas de invencibilidade contra o time gaúcho e nunca foi derrotado como mandante pelo rival — venceu sete dos dez confrontos nesta condição.

Para o Juventude, o jogo pode ser um divisor de águas para o técnico Fábio Matias, que está pressionado após maus resultados. No Brasileirão, o Jaconero amarga o posto de pior defesa, com 15 gols sofridos em sete jogos disputados, o que representa uma média superior a dois gols por partida. Contra o Flamengo, pela 4ª rodada, no Maracanã, a equipe gaúcha viveu uma goleada acachapante por 6 a 0.

Atuando fora de casa, o desempenho atual do Alviverde é péssimo. O time não vence longe do Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), há quase três meses. São cinco derrotas consecutivas no período: Grêmio (2 a 1), pelo Gauchão; Maringá (1 a 0), pela Copa do Brasil; e Botafogo (2 a 0), Flamengo (6 a 0) e Internacional (3 a 0), pela Série A.

Em relação aos desfalques, Vojvoda não contará com os laterais Tinga e Diogo Barbosa, além do atacante Moisés, todos por lesão. O zagueiro Gastón Ávila é dúvida. Já Fábio Matias tem duas ausências confirmadas: o experiente meio-campista Nenê e o zagueiro Marcos Paulo — nenhum dos dois viajou para Fortaleza.

Fortaleza x Juventude: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Rossetto e Martínez; Marinho, Deyverson e Breno Lopes. Téc: Vojvoda

Juventude

4-3-3: Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Wilker e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Mandaca; Batalla, Ênio e Gilberto (Taliari)Téc.: Fábio Matias

Local: Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Data: 10/5/2025

Horário: 16 horas

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, e Premiere