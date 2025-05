Afiado nos cortes, Willian Machado, do Ceará, se destaca no Brasileirão

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Willian Machado, zagueiro do Ceará, é um dos destaques do Alvinegro no Brasileirão 2025

Pilar defensivo do Ceará neste início de temporada, o zagueiro Willian Machado tem sido um dos grandes pontos positivos da equipe de Léo Condé em 2025. Colecionando boas atuações e números expressivos com a camisa alvinegra, o atleta figura entre os principais defensores do Campeonato Brasileiro no ano.

O duelo contra o Santos nessa segunda-feira, 12, válido pela oitava rodada da competição, foi mais um marco de consolidação dessa grande fase vivida pelo jogador. No confronto em questão, Willian igualou o recorde de cortes em uma única partida na Série A de 2025, com 16 intervenções. Este número havia sido alcançado somente pelo zagueiro Kuscevic, do Fortaleza, em empate em 1 a 1 contra o Mirassol pela segunda rodada.

Junto ao elevado número de cortes, Willian Machado teve um grande aproveitamento nos duelos pelo alto, vencendo 10 das 12 disputas aéreas em que esteve envolvido. A atuação premiou o camisa 23 como o grande destaque do Ceará na partida, sendo peça fundamental pela manutenção do resultado em 0 a 0.

Para além dos números, o atleta protagonizou um lance decisivo aos 50 minutos da segunda etapa, impedindo que Deivid Washington, atacante do Santos, saísse cara a cara com o goleiro Fernando Miguel. Ele chegou a ser expulso no lance, mas, depois de ser acionado pelo VAR, o árbitro Felipe Fernandes de Lima reverteu a marcação e cancelou o cartão vermelho.

O desempenho diante doPeixe refletiu muito bem a regularidade demonstrada pelo jogador ao longo do certame. Em oito rodadas, o beque alvinegro lidera estatísticas do time como cortes por jogo— com uma média de 8,9 —, eficiência nos duelos (com 82%) e eficiência nos duelos aéreos (88%), segundo as bases de dados de SofaScore e do R10 Score.

O defensor também está entre os atletas do Vovô com maior minutagem em campo no Campeonato Brasileiro, com 700 minutos no total, ficando atrás somente de Marllon, Dieguinho e Pedro Raul, que atuaram em 720, 710 e 704 minutos, respectivamente. Ademais, o jogador já soma 19 jogos pelo Alvinegro ano, tendo iniciado entre os titulares em 15 oportunidades.

Os números impressionam ainda mais ao levar em conta que essa é a primeira participação do zagueiro de 28 anos na elite do futebol nacional. Dos 217 jogos disputados em sua carreira profissional até o momento, 61 foram pela Série C e 51 pela Série B, além de jogos por campeonatos regionais e estaduais.

Com passagens pelo futebol nordestino por Ferroviário e Botafogo (PB), Willian Machado foi o primeiro reforço do Ceará anunciado para a temporada de 2025, contratado após grande destaque na Série B de 2024 pelo Operário (PR).

Cercada entre a expectativa de seu retrospecto pela equipe paranaense e a incógnita de sua inexperiência no mais alto nível do futebol brasileiro, a aposta em sua contratação tem rendido bons frutos para o Vovô. O zagueiro parece não ter sentido o peso da adaptação e exala confiança e solidez defensiva nos gramados.