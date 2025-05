Fortaleza pressiona, fica no 0 a 0 com Bucaramanga e vai decidir vaga na Libertadores na Argentina

Foto: Daniel Galber/Especial para O POVO O Fortaleza enfrentou o Bucaramanga-COL pela 5ª rodada da Libertadores

O Fortaleza pressionou, criou oportunidades, mas não conseguiu garantir a classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores. Agora, na verdade, viu a situação ganhar uma camada mais complexa: terá de decidir a vaga em Avellaneda, na Argentina, contra o Racing-ARG.

O empate sem gols com o Atlético Bucaramanga-COL, na noite de ontem, no Castelão, pela quinta rodada do Grupo E, fez o Tricolor chegar aos oito pontos e subir para a primeira posição da chave, mas à espera do embate entre Racing e Colo-Colo-CHI, às 21h30min de hoje. O resultado do embate deixará mais claro o cenário para o Leão na última rodada da fase de grupos do torneio continental.

Com o Tricolor embalado após duas goleadas seguidas, Vojvoda repetiu a escalação que aplicou 4 a 0 no Colo-Colo e fez mudanças pontuais em relação ao time que fez 5 a 0 no Juventude: promoveu os retornos de Mancuso, Bruno Pacheco, Martínez e Deyverson. A organização e a disciplina tática do colombianos no primeiro tempo dificultaram as ações dos donos da casa.

Os colombianos não se intimidaram na Arena Castelão, deram poucas brechas no sistema defensivo e também arriscaram contragolpes a partir de rápidas trocas de passes. Mas não foi o suficiente para assustar João Ricardo, apesar de duas finalizações de Castro.

O Leão tinha o lado esquerdo como válvula de escape, com as subidas de Bruno Pacheco e o um contra um de Breno Lopes. Dois cruzamentos do lateral-esquerdo geraram oportunidades, com o desvio de Hinestroza em direção à própria meta e uma cabeçada de Mancuso. Mas a melhor chance foi do atacante, que se livrou da marcação, entrou livre na área e bateu forte por cima do gol.

Os dois times pecaram na construção de jogadas e o duelo ficou bastante acirrado no meio-campo, com recuperação de bola dos dois lados. Gustavo Mancha usou a qualidade na construção de jogo para fazer lançamentos direto para o ataque e acertou quase todos, mas a marcação segura do Bucaramanga não permitiu que o trio ofensivo tricolor balançasse as redes.

Na volta para o segundo tempo, o Bucaramanga mostrou postura mais ativa e apareceu no ataque logo nos primeiros minutos, conseguindo envolver a marcação do Fortaleza com troca de passes. Mas a etapa era do mandante. Na primeira investida perigosa da etapa complementar, Marinho cruzou da direita para Breno Lopes, livre na área, cabecear. A bola caprichosamente beijo o lado de fora da trave.

Agitado à beira do campo, Vojvoda pedia para a torcida subir o som nas arquibancadas e, em busca do gol, deu vez a Pochettino e Lucero. O Tricolor ganhou volume de jogo, instalou-se no campo de ataque e, logo na primeira participação, El Gato arrancou e limpou a marcação para entrar na área, mas foi atrapalhado por Marinho na hora da finalização.

A pressão mandante rendeu mais duas oportunidades à dupla argentina: Pochettino aproveitou chute rasteiro de Bruno Pacheco, dominou livre na área e finalizou em cima de Quintana; já Lucero pegou a sobra de bate-rebate na área e mandou por cima da meta, na melhor chance de partida, já na reta final do segundo tempo.

Nos minutos finais, quando alguns torcedores já deixavam o Gigante da Boa Vista, Yago Pikachu recebeu cruzamento e encheu o pé para mandar à esquerda de meta rival. Placar inalterado, aplausos — frustrados — da torcida ao final e definição somente na última rodada. Apesar do resultado lamentado, o empate garante mais datas internacionais pro Fortaleza, já que, mesmo que perca para o Racing, o time garantiu pelo menos a terceira colocação do Grupo E, que dá vaga para os playoffs da Copa Sul-Americana.

Fortaleza 0x0 Bucaramanga-COL: ficha técnica

Fortaleza



4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Lucas Sasha (Pochettino) e Martínez (Calebe); Marinho (Yago Pikachu), Deyverson (Lucero) e Breno Lopes (Kervin Andrade). Téc: Vojvoda

Bucaramanga-COL



4-2-3-1: Quintana; Gutiérreza, Romaña, Henao e Hinestroza; Castro e Chávez (Mena); Castañeda, Sambueza (Flores) e Londoño (Mosquera); Pons. Téc: Leonel Álvarez

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 13/5/2025

Árbitro: Derlis López-PAR

Assistentes: Milciades Saldivar-PAR e Eduardo Britos-PAR

Cartões amarelos: Londoño (BUC)

Público e renda: 40.279 presentes/ R$ 781.591,00