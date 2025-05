Em busca do equilíbrio, Ceará vive desajuste entre defesa e ataque

Foto: FÁBIO LIMA legenda

Com um calendário mais enxuto nos últimos dias, o Ceará segue em preparação para mais um compromisso na temporada. No sábado, 16, o Alvinegro recebe o Sport-PE, às 16 horas (horário de Brasília), na Arena Castelão, em jogo da nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

No jogo, o Vovô terá duas missões cruciais: perpetuar a solidez defensiva e voltar a ser efetivo no ataque. Na linha de retaguarda, o time de Porangabuçu vive momento seguro. Não à toa, nos três duelos mais recentes disputados, sofreu apenas um gol, na derrota para o Palmeiras por 1 a 0, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

"A gente fica muito feliz porque estava incomodando, apesar de não sofrer muitos gols no campeonato, mas sofremos em finais de jogo. Demos atenção aos goleiros, zagueiros, linha de defesa, linha de meio ajudando, compactando um pouquinho mais a equipe. Contra o Vitória e o Santos, terminamos com a baliza zero. É importante para resgatar confiança, a gente fica feliz pela equipe em dois jogos difíceis, futebol é equilíbrio", avaliou Léo Condé, técnico da equipe, após o empate com o Santos.

A boa fase no setor de defesa passa principalmente por dois nomes: Marllon e Willian Machado, que formam a dupla de zagueiros da equipe. O primeiro, que tem ampla experiência na elite nacional, superou um início de ano complicado e agora se mostra cada vez mais confiável, enquanto o segundo disputa sua primeira edição do Brasileirão e vem acumulando ótimas atuações.

Willian, inclusive, igualou o recorde de cortes em uma única partida na Série A de 2025 no duelo contra o Santos, nessa segunda-feira, 12. O defensor se destacou ao realizar 16 cortes, segundo dados do site de estatísticas esportivas SofaScore. Este número havia sido alcançado somente pelo zagueiro Kuscevic, do rival Fortaleza, no empate em 1 a 1 com o Mirassol pela segunda rodada da competição.



Além dos zagueiros, os laterais Fabiano — que teve queda da produção —, e Matheus Bahia seguem tendo papéis importantes no funcionamento do Ceará. Fernando Miguel, que substituiu Bruno Ferreira após lesão, também mostra bom desempenho no gol alvinegro.

No entanto, nem tudo vem ocorrendo como o esperado na equipe de Léo Condé. Antes elogiado, o ataque do Vovô passa por uma fase mais escassa e marcou apenas dois gols nas últimas cinco partidas: um no empate com o São Paulo, marcado por Pedro Henrique, e outro no triunfo diante do Vitória, assinalado pelo zagueiro Marllon.

Principal nome do setor, Pedro Raul, que tem 10 gols pelo clube de Porangabuçu, acumula cinco jogos consecutivos sem balançar as redes. Contra o Santos, por exemplo, teve apenas uma chance clara de marcar e apareceu mais reclamando da ausência de jogadas ofensivas do que tocando na bola. Galeano, que vinha engatando boas atuações, também diminuiu suas tentativas de finalizar em gol e, consecutivamente, parou de balançar o barbante.

Diante do Sport, portanto, o objetivo será retomar a boa fase ofensiva. Para isso, o Vovô pode aproveitar o mau momento do time pernambucano, que é lanterna da Série A com dois pontos e já sofreu 14 gols na competição.

Após empatar com o Santos nessa segunda-feira, 12, o Ceará volta a campo pela Série A do Campeonato Brasileiro neste sábado, 17. O Vovô recebe o Sport às 16 horas, na Arena Castelão, em busca de manter a boa campanha como mandante e evitar a reabilitação do Rubro-Negro na competição.

O adversário da rodada vive um momento delicado. O Leão da Ilha é o lanterna do campeonato e ainda não venceu na competição. Em oito rodadas, acumulou seis derrotas e dois empates, com um saldo negativo de 13 gols sofridos e apenas 9 marcados. A última vez que o Sport saiu de campo vitorioso foi no fim de março, quando derrotou o Retrô por 3 a 2, no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano.

Apesar da má fase do Rubro-Negro, o Ceará encara o confronto com o desafio de quebrar o incômodo tabu de quase dois anos sem vencer o Sport. O triunfo mais recente do Alvinegro de Porangabuçu sobre o Leão da Ilha aconteceu ainda em outubro de 2023, quando o Vovô venceu por 2 a 1 na 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, foram dois triunfos do time pernambucano e um empate nos duelos seguintes.