Fortaleza se firma defensivamente e tem Gustavo Mancha e Kuscevic como destaques

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Aos 20 anos, Gustavo Mancha se firmou como titular do Fortaleza

Sem perder há sete jogos consecutivos, o Fortaleza vive uma ótima fase defensiva em 2025, contexto potencializado por algumas peças do setor, como o goleiro João Ricardo e a dupla de zaga Kuscevic e Gustavo Mancha. Neste recorte sem derrotas, o Leão do Pici sofreu somente dois gols – nas quatro partidas mais recentemente disputadas, vale destacar que o time comandado por Juan Pablo Vojvoda não foi vazado.

O jovem Gustavo Mancha é, sem dúvidas, a grande surpresa do elenco tricolor neste ano. O defensor de 20 anos, integrado ao elenco profissional na pré-temporada em janeiro, ganhou oportunidades e não desperdiçou. Firmou-se como titular e mostrou valências de um jogador veterano: segurança, personalidade e muita qualidade técnica em situações com ou sem a bola.

No empate sem gols contra o Bucaramanga-COL, pela Libertadores, na terça-feira passada, o zagueiro teve atuação de destaque. De acordo com o SofaScore, site de estatísticas esportivas, Mancha foi o atleta do Fortaleza com mais cortes de bola (6) e o que mais teve ações defensivas (8). Além disso, terminou a partida com o maior aproveitamento nos passes (77 acertos em 83 tentativas) e com mais lançamentos longos corretos (9 lançamentos bem-sucedidos).

Um detalhe interessante é o bom entrosamento de Gustavo Mancha com o chileno Kuscevic. Os dois jogaram juntos na zaga nos últimos quatro jogos do Fortaleza, período em que a equipe não sofreu gols. Nesta sequência, além do recente duelo contra o Atlético Bucaramanga, o Leão empatou com o São Paulo (0 a 0) e goleou o Colo-Colo-CHI (4 a 0) e o Juventude (5 a 0).

Kuscevic, capitão da equipe no jogo passado, tem a terceira maior minutagem entre todos os jogadores de linha do Fortaleza em 2025. Gustavo Mancha, considerando os últimos 11 jogos, só não esteve em mais escalações do que o goleiro João Ricardo — nesses, só não foi titular em um duelo. Vojvoda ainda alterna com frequência as laterais, mas parece ter estabelecido uma base no sistema defensivo.

Nos três jogos que fez na Libertadores, Mancha soma 270 minutos e estatísticas bem acentuadas na competição. A média do defensor, por jogo, é de 58 ações com bola, mais de quatro lançamentos certos, três desarmes e cinco cortes. Nas cinco partidas do Brasileirão, as ações com bola vão para 59. Os dados são do SofaScore.



Kuscevic, por outro lado, jogou quatro partidas no torneio continental, com média superior a 47 ações por jogo, além de dois lançamentos certos, quase cinco cortes — também por jogo — e apenas dois dribles sofridos na competição. Os bons números da dupla os fazem estar consolidados no esquema tático de Vojvoda, que, apesar de ainda fazer algumas frequentes alterações na equipe, pouco modifica a zaga. (Com Rangel Diniz / Especial para O POVO)