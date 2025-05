Barcelona vence Espanyol e é campeão espanhol pela 28ª vez

O Barcelona conquistou seu 28º título do Campeonato Espanhol nesta quinta-feira, 15, ao derrotar o Espanyol por 2 a 0 no estádio Cornellà-El Prat, pela 36ª rodada, graças aos gols de Lamine Yamal e Fermín López.

O Barça, campeão da Copa do Rei, consegue uma "dobradinha" nacional que faz esquecer os problemas econômicos que o clube enfrenta.

O time catalão tem sete pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que na quarta-feira venceu o Mallorca (2 a 1), faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato.

"É o meu segundo título da liga e espero ganhar muitos outros. Acho que temos que manter o foco no que é nosso. Se fizermos o nosso trabalho e não dependermos dos outros, nossas chances aumentam", disse o brasileiro Raphinha ao canal Movistar .

O time dirigido pelo técnico alemão Hansi Flick, responsável pela reconstrução do Barça, deu um passo importante rumo ao título no último domingo, quando venceu o Real Madrid por 4 a 3 no estádio Olímpico Lluis Companys, no quarto clássico da temporada.

Com a taça, o Barça diminui a vantagem do Real Madrid, maior campeão espanhol. Os merengues têm 36 títulos, contra 28 dos culés.

Também ontem, a quarta das cinco vagas espanholas na Liga dos Campeões foi definida. Depois de Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, foi a vez do Athletic Bilbao. O time basco derrotou o Getafe por 2 a 0 e carimbou a classificação para o maior torneio europeu pela primeira vez em 11 anos. Villarreal e Betis disputam a vaga remanescente, com grande vantagem do "submarino amarelo", que tem cinco pontos a mais restando duas rodadas. (AFP)