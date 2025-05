Floresta recebe Guarani para engatar terceira vitória consecutiva na Série C

Foto: Kely Pereira / Floresta EC Triunfo pode fazer o Floresta entrar no G-8 da Terceirona

O Floresta volta a campo pela Série C do Campeonato Brasileiro neste sábado, 17. Em duelo da sexta rodada da Terceirona, o Verdão da Vila Manoel Sátiro recebe o Guarani-SP, às 17 horas, para disputar uma partida inédita no estádio Domingão, em Horizonte. O jogo será transmitido pela Dazn e também pelo Nosso Futebol, no YouTube.

Após ter superado o Botafogo-PB por 3 a 2, fora de casa, na rodada passada, o Lobo chega confiante para enfrentar o 17º colocado da competição como mandante. Ocupando a 11ª posição na tabela de classificação, com sete pontos somados, o Floresta vive um momento regular no certame, sem ser derrotado há três rodadas.

Diante do adversário paulista, o Verdão tenta engatar sua terceira vitória consecutiva e subir na tabela, para manter vivo o objetivo de finalizar a primeira fase entre os oito primeiros colocados e tentar disputar o acesso à Série B.

Além da fase embalada, o Verdão da Vila poderá contar com o momento delicado do Guarani, que amarga a zona de rebaixamento, com quatro derrotas e apenas uma vitória — justamente contra o Botafogo-PB, por 2 a 1.

Outro ponto a favor do Lobo da Vila é a fragilidade defensiva do Bugre, que sofreu gols em todas as partidas disputadas como visitante. No Domingão, a equipe de Leston Júnior terá a oportunidade de explorar as vulnerabilidades do adversário para consolidar sua reação na Série C.

Após o triunfo frente ao Belo, na Paraíba, o treinador exaltou o triunfo e já focou no enfrentamento diante do Bugre. "Um jogo difícil, o Guarani é um dos postulantes à classificação e, consequentemente, ao acesso".

"Vamos nos preparar muito, o nível de exigência vai ser alto, precisamos fazer uma semana forte, para nos colocarmos em condição de, mais uma vez, ser forte em casa e conseguir uma nova vitória na competição", completou.

Vale lembrar que o Floresta iniciou a Série C com duas derrotas (Caxias e Londrina), seguido de um empate (Anápolis). A reação começou contra o Retrô, com vitória em casa, e depois triunfo sobre o Botafogo-PB.