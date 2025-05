No Castelão, Ceará recebe o Sport em clássico regional pela Série A

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacante Pedro Henrique deve ser titular contra o Sport

Embalado por um forte início de Série A, o Ceará recebe o Sport-PE hoje na Arena Castelão, em Fortaleza, às 16 horas (horário de Brasília), em um quase duelo de opostos válido pela nona rodada do Brasileirão.

No confronto, o Alvinegro quer somar mais uma vitória para fincar raízes no G-6, vislumbrando ficar próximo ao grupo dos quatro mais bem colocados da elite nacional. Atualmente, o time é o sexto colocado, com 12 pontos somados, quatro a menos que Cruzeiro-MG. Outro motivador para o duelo é a boa presença da torcida, que, até ontem, já tinha 30 mil pessoas confirmadas.

Para além disso, a má fase do time pernambucano pode ser mais um fator positivo para o Alvinegro tirar proveito. Internamente, porém, o elenco nutre respeito ao adversário, que é último colocado na tabela com apenas dois pontos conquistados.



"Esses jogos acabam, muitas vezes, nos surpreendendo. No início do campeonato, se a gente fosse colocar alguns adversários-chave para os nossos objetivos, o Sport seria um deles. Na minha visão, a posição na tabela não deve influenciar nesse pensamento. Hoje estamos em um momento muito melhor, mas a gente não pode se dar o luxo de relaxar, o campeonato não permite isso. Cansamos de ver exemplos em que o último colocado chega e surpreende. Sabemos que é um adversário direto, temos que nos impor", disse o zagueiro Willian Machado, em coletiva nessa quinta-feira, 15.

No jogo, o Ceará precisará superar um desfalque importante: Fernando Sobral. O camisa 88 recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Santos e deve ceder lugar a Lourenço no meio-campo. Em termos de retornos, Condé pode ter as presenças de Bruno Ferreira e Aylon no banco de reservas. Ambos estão recuperados de lesão e voltaram a treinar durante a semana.

Lanterna da competição, o Sport encara o embate contra o Vovô como uma oportunidade de "virar a chave". Dono do pior ataque — quatro gols marcados — e da segunda pior defesa — 14 tentos sofridos —, o Leão precisa vencer o quanto antes. Até o momento, são seis derrotas e dois empates em oito jogos disputados.

"Acabou a nossa margem de erro, acabou essa questão de perder jogos. A gente tem que estar muito concentrado em vencer, somar pontos, para sair o mais rápido possível da zona de rebaixamento. A gente começou muito mal o campeonato, isso é muito claro, todo mundo sabe, não tem como esconder isso. E só nós podemos reverter", comentou o atacante Pablo antes do duelo.

Para isso, o técnico português António Oliveira conta com o retorno do meia Lucas Lima ao time titular. Após cumprir suspensão automática contra o Cruzeiro, o atleta fica à disposição do comandante.

Já nos desfalques, a ausência mais recente é a do atacante português Gonçalo Paciência, que sofreu uma lesão no músculo ilíaco do quadril direito e deve ficar fora dos gramados por até seis semanas. Além do lusitano, o departamento médico do Sport conta com o goleiro Denis e o atacante Zé Roberto, que sofreram lesões no joelho.



O zagueiro Rafael Thyere, que estava em período pós-operatório, retornou aos treinos com a equipe pernambucana e pode ser uma novidade.

Em termos de retrospecto, o Ceará defende um grande tabu contra o Sport pela Série A. Jogando em casa, o Alvinegro não é derrotado pela equipe pernambucana em partidas válidas pela competição desde 1985. Dentro desse recorte de 40 anos, foram disputadas quatro partidas em solo cearense, com dois triunfos do Vovô e dois empates.

Ceará x Sport: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé

Sport

4-3-3: Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Christian Rivera, Du Queiroz e Lucas Lima; Barletta, Pablo e Carlos Alberto. Técnico: António Oliveira

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 17/5/2025

Horário: 16 horas

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann/SC

Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Alex dos Santos/SC

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira/MG

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO