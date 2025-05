Com toque estrangeiro e domínio em campo, Ceará bate Sport e encosta no G-4

Foto: Stephan Eilert/Ceará SC Lucas Mugni abriu o placar para o Ceará contra o Sport, neste sábado, 17

Em duelo de quase opostos na tabela, prevaleceu a lógica. Jogando em casa, na Arena Castelão, em Fortaleza, o Ceará venceu o Sport-PE por 2 a 0, na tarde de ontem, em duelo válido pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alvinegro encosta no G-4, a um ponto do Cruzeiro-MG, enquanto o Rubro-Negro se afunda ainda mais na lanterna.

Os gols da vitória alvinegra no clássico nordestino tiveram um toque hispano-americano. Lucas Mugni, argentino, fez o primeiro, enquanto o paraguaio Galeano fechou o placar já na reta final.

Em um primeiro tempo de ritmo acelerado e repleto de alternativas, o Vovô mostrou mais consistência ofensiva e foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. O gol que garantiu a vantagem parcial dos donos da casa saiu cedo, aos oito minutos, e premiou a postura agressiva da equipe alvinegra nos instantes iniciais.

O lance do gol foi simbólico do que vinha acontecendo em campo: pressão do Ceará e desatenção do setor defensivo rubro-negro. Após uma falha na saída de bola do Leão da Ilha, Lucas Mugni aproveitou a sobra e finalizou de primeira, sem dar chances ao goleiro Caíque França.

Foi o primeiro gol do meio-campista argentino na Série A, e ele não poderia ter vindo em melhor hora. O Alvinegro de Porangabuçu se empolgou com o bom início e continuou tentando ditar o ritmo da partida.

O Sport, por sua vez, demorou a se encontrar em campo. Sentiu o golpe do gol cedo e só começou a reagir por volta dos 20 minutos, com Chrystian Barletta assumindo a responsabilidade nas jogadas ofensivas.

O atacante tentou lances de média distância e obrigou o experiente Fernando Miguel a trabalhar. O goleiro do Ceará apareceu bem, principalmente em chute forte de fora da área que ameaçou balançar as redes.

Apesar do crescimento pernambucano, o escrete preto-e-branco manteve presença no ataque e quase ampliou com Pedro Henrique e Fabiano, que desperdiçaram boas chances. A partida seguiu intensa, com os dois times buscando o gol, ainda que o Ceará tenha mostrado mais lucidez nas trocas de passes e na transição entre os setores.

Mesmo com tal postura, repetiu-se aquilo a que os torcedores alvinegros estão se acostumando, ainda que contra a vontade: o time abre o placar, mas acaba recuando na partida e vê o adversário crescer acentuadamente.

Nesse contexto, nos minutos finais, os visitantes esboçaram uma pressão mais forte. Já nos acréscimos, aos 48, o Sport teve sua melhor oportunidade com Zé Lucas, que recebeu ótimo cruzamento de Hereda pela direita, mas, livre na área, finalizou por cima da meta.

O placar de 1 a 0 ao fim da primeira etapa refletia não só a eficácia do cearense nos momentos decisivos, mas também a falta de precisão rubro-negra nas conclusões. Com a vantagem no marcador e o controle das ações em boa parte do tempo, o Alvinegro foi superior, embora o time pernambucano tenha dado sinais de reação.

Na volta ao campo, após conversa nos vestiários com os treinadores, as equipes mantinham uma postura semelhante à que vinham apresentando.

O Sport, lanterna da competição e ainda sem vitórias, se lançou de forma desorganizada ao ataque. O Alvinegro, por sua vez, demonstrava tranquilidade e se posicionava bem defensivamente.

Nesse contexto, em uma falha da defesa pernambucana, saiu novo gol do Vovô. Lelê disputou a bola pelo alto e ela sobrou para Dieguinho. O volante encontrou um ótimo passe para Galeano, que finalizou de primeira, sem chances de defesa para Caíque.

Com o resultado, de momento, o time de Condé dorme na quinta colocação do torneio, com 15 pontos somados. Na quinta-feira, 22, às 19h30min, em São Paulo (SP), enfrenta o Palmeiras-SP, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Ceará x Sport

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço (Lucas Lima), Dieguinho e Mugni (Rômulo); Galeano (Matheus Araújo), Pedro Raul (Lelê) e Pedro Henrique (Guilherme). Téc: Léo Condé

Sport

3-5-2: Caíque França; Lucas Cunha, Antônio Carlos e Chico; Hereda, Christian Rivera (Sérgio Oliveira), Zé Lucas (Du Queiroz), Lucas Lima e Igor Cariús (Dalbert); Barletta (Romarinho) e Carlos Alberto (Titi Ortiz). Téc: Antônio Oliveira

Local: Arena Castelão

Data: 17/05/2025

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Alex dos Santos

Gols: Lucas Mugni (8'1T), Galeano (15'2T)

Cartões: Fabiano Souza (CEA); Rivera, Igor Cariú, Sérgio Oliveira, Dalbert (SPO)

Público e renda: 32.152 pessoas / R$ 501.248,00